FN-flertall ber om humanitær våpenhvile i Gaza

Israel raste mot resolusjonen og kaller den for et forsvar av Nazi-terrorister. Norges utenriksminister sier til TV 2 at han er glad vi stemte for.

Samme dag som stemmer og bilder fra Gaza går i svart og angrep fra Israel intensiveres, stemte FNs hovedforsamling over en resolusjon der de ber om umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.

– De støtter Nazi-terrorister

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan raste mot resolusjonen:

– FN har ikke lenger legitimitet eller relevans. Denne latterlige resolusjonen krever skamløst at det skal inngås våpenhvile. Målet med denne resolusjonens våpenhvile er at Israel skal slutte å forsvare seg mot Hamas, sånn at Hamas kan sette fyr på oss, raste han mot generalforsamlingen etter voteringen.

Han anklaget de som stemte for resolusjonen for å støtte «et forsvar for Nazi-terrorister» i stedet for Israel.



RASTE: Israels FN-ambassadør Gilad Erdan holdt opp bilder av døde israelere etter Hamas-angrepet. FNs hovedforsamlingen lot seg ikke overbevise om at dette talte mot resolusjonen Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

USA stemte mot

FNs hovedforsamling har med støtte fra 120 land vedtatt en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. Det skjer etter at FNs sikkerhetsråd ikke har klart å komme til en enighet under fire møter denne uken.

– Det sender en melding om at nok er nok. Krigen må stoppe, drapene på vårt folk må stoppe og humanitær bistand må komme inn på Gaza-stripen, sier Palestinas FN-utsending Fiyad Mansour.



BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV — UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023

Resolusjonen er ikke bindene, men den har politisk tyngde, og er et tydelig signal til Israel om hvor verden står, mens Israel trapper opp angrepene mot Gaza.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som var til stede i salen. 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Norge var et av få vestlige land som stemte for resolusjonen. USA stemte mot resolusjonen. Danmark, Sverige og Finland var blant landene som avsto fra å stemme.

Espen Barth Eide fornøyd

– Vi er glade for å ha stemt for denne resolusjonen sammen med de fleste av FNs medlemsland og mange av våre nærstående land, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2.

– Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza.

FOR: Utenriksminister Espen Barth Eide er fornøyd med at Norge stemte for resolusjonen. Foto: Cornelius Poppe / AP / NTB

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene».

– Dette er viktig blant annet for å sikre at humanitær assistanse kan komme inn i Gaza, sier Barth Eide.

Han erkjenner at resolusjonen ikke inneholder alle de elementene som ideelt sett skulle hatt med.

– Men dette er et kompromiss mellom ulike posisjoner, og da krever det at også vi viser kompromissvilje.

SE VIDEO: Dette er Gaza mens FN samles for å vedta resolusjonen.

Vil hindre spredning

Frykten for at konflikten kan spre seg til en mer omfattende krig. De understreker viktigheten av å hindre videre destabilisering og eskalering av vold i regionen, og ba alle parter om å dempe konflikten så mye som mulig. De ba også alle som har innflytelse på partene om å påvirke partene i en slik retning.

FNs generaforsalmling ba Israel om å trekke tilbake sin ordre til sivile i Gaza om å forflytte seg sørover på enklaven.

De ba også om at alle sivile som holdes i ulovlig fangenskap skal frigis umiddelbart og betingelsesløst.