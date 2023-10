FN-eksperter slår alarm: «Fare for folkemord mot det palestinske folk»

Israels hevnangrep etter Hamas-angrepet mot landet søndag 7. oktober, fortsetter med full styrke.

Siden da har Israel innført en «fullstendig beleiring» av Gazastripen, som styres av Hamas, noe som fører til mangel på vann, mat, strøm og medisiner for Gazas 2,2 millioner innbyggere.

Så langt er minst 3800 palestinere drept i de israelske angrepene her og på israelskokkuperte Vestbredden. På motsatt side er minst 1400 israelere drept.

– Forbrytelser mot menneskeheten

Nå advarer sju uavhengige FN-spesialrapportører om alvorlige konsekvenser av Israels krigføring.

– Vi slår alarm: Det er en pågående operasjon fra Israel på Gazastripen som resulterer i forbrytelser mot menneskeheten.

– Tatt i betraktning uttalelser fra israelske politiske ledere og deres allierte, ledsaget av krigshandlinger på Gazastripen og eskaleringen av arrestasjoner og drap på Vestbredden, er det også en fare for folkemord mot det palestinske folk, legger ekspertene til.

Spesialrapportørene uttrykker alvorlig bekymring over at Israel har strammet inn sin 16 år lange blokade av Gazastripen.

Brudd på folkeretten

Samtidig minner de om at FNs sikkerhetsråd gjentatte ganger har fordømt å bruke utsulting av sivile som krigføringsmetode, noe som også er folkerettsstridig og ulovlig.

Ekspertene slår også fast at det er et brudd på folkeretten at Israel nekter å slippe inn humanitær hjelp til Gazastripen og dermed frarøver sivile uunnværlige gjenstander for å kunne overleve.

– Den fullstendige beleiringen av Gazastripen kombinert med ikke-gjennomførbare evakueringsordre og tvungen folkeoverføring, er et brudd på folkeretten og internasjonal strafferett. Det er også ubeskrivelig grusomt, sier FN-ekspertene.

– Opprørte over angrep mot skole

De minner også om at den planlagte og systematiske ødeleggelsen av sivile hjem og infrastruktur, og å stenge forsyningen av drikkevann, medisiner og livsnødvendig mat, tydelig er et brudd på folkeretten.

I uttalelsen torsdag kaller de også bombingen av Al-Ahli-sykehuset for en «grusomhet» – som Israel hevder de ikke står bak – men trekker samtidig fram andre israelske angrep.

– Vi er like opprørte over det dødelige angrepet samme dag mot en UNRWA-skole i Al-Maghazi-flyktningleiren som ga ly til rundt 4000 fordrevne mennesker samt to andre tett befolkede flyktningleirer, sier FN-ekspertene.

UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.