FN: 30 babyer evakuert fra Shifa-sykehuset

I RAFAH: En sykepleier steller for prematurt fødte babyer som ble evakuert fra Shifa-sykehuset i Gaza by til et sykehus i Rafah sør på Gazastripen søndag 19. november. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

Babyene har alvorlige infeksjoner, og sykehuset i Rafah har ikke mye drivstoff igjen til strøm. Faren er ikke over.

Ifølge FN er 31 babyer evakuert fra Shifa-sykehuset. Det er flyttet til et annet sykehus sør på Gaza, melder nyhetsbyrået AP.

Hele verden har fulgt den katastrofale utviklingen i og rundt Shifa-sykehuset i Gaza by. Israel hevder Hamas hadde sitt kommandosenter under sykehuset, noe Hamas og sykehusledelsen benekter.

Da strømmen forsvant måtte de premature babyene tas ut av kuvøsene. WHO og FN beskrev området som en dødssonde da de fikk tilgang til sykehuset i en time på lørdag. De krevde umiddelbar evakuering.

Ikke trygge forhold på sykehuset i Rafah

Tilstanden er kritisk for elleve av babyene, ifølge WHO.

Ifølge legene på sykehuset kjemper alle babyene med alvorlige infeksjoner. Det melder WHO. Alle babyene har blitt syke på grunn av manglende medisiner på Shifa-sykehuset, og på grunn av vanskelighetene med å kontrollere sanitære forhold og infeksjoner under et pågående israelsk angrep.

– Vi tester alle babyene og tilfører væske og medisiner avhengig av tilstanden deres. For øyeblikket er de stabile, men de kan bli dårligere. Særlig siden vi kan gå tomme for strøm når som helst, siden drivstoff ikke kommer inn i Gaza, sier Dr. Mohammad Salamah på sykehuset til CNN.

KAOS: Onsdag 15. november slapp IDF denne videoen fra området utenfor sykehuset. Foto: Israel Defense Forces / Handout / AP

Fant ikke foreldrene

Håpet var at babyenes foreldre skulle evakueres i sikkerhet sammen med barna, men WHO sier svært få av dem ble fulgt av familiemedlemmene. På grunn av de intense kampene og kommunikasjonsbruddene, var det utfordrende å finne de pårørende under evakueringen.

CNN har snakket med faren til en av babyene, Ali Abeiti, som klarte å finne fram til den premature sønnen sin Anas. Sønnen ble født tre dager før krigen.

– Vi føler nå at sønnen vår er trygg, etter at vi ikke har sett ham på mer enn to uker. Vi visste ikke om han var levende eller død, sier faren. Han opplevde det særlig som vanskelig når nettet i Gaza var nede og de ikke kunne få kontakt med legene.

PREMATURE: Babyene på Shifa-sykehuset måtte tas ut av kuvøsene den 12. november. Bildet er tatt av dr. Marawan Abu Saada. Babyene er nå fraktet ut. Foto: Dr. Marawan Abu Saada / AP / NTB

19 helsearbeidere og nesten 300 pasienter igjen

I tillegg til babyene ble seks helsearbeider og ti av deres familiemedlemmer som hadde søkt tilflukt på sykehuset evakuert, melder WHO.

Lørdag opplyste de om at det befant seg 25 helsearbeidere og 291 pasienter på Shifa-sykehuset som måtte evakueres.

På det indonesiske sykehuset opererers det med lommelykt. 16. november Foto: Fadi Alwhidi / Reuters / NTB

Blant pasientene var det dialysepasienter, pasienter med krigsskader, mange av dem med komplekse brudd, amputasjoner, hodeskader og brannskader. 29 pasienter hadde alvorlige skader på ryggraden, og er utfordrende å få flyttet.

Mange av pasientene med sårskader har alvorlige infeksjoner i sårene på grunn av vanskelige sanitære forhold og mangel på antibiotika.

SISTE SYKEHUS: Pasienter ble henvist fra Shifa-sykehuset til det Indonesiske sykehust. Slik så det ut inne på sykehuset nord på Gazastripen den 16. november. Foto: Fadi Alwhidi / Reuters / NTB

Skytes mot nytt sykehus

WHO og FN var lørdag på Shifa-sykehuset nord på Gaza-stripen. De omtalte sykehuset som en «dødssone», og planla umiddelbar evakuering av de som var igjen på sykehuset. Sykehuset har ikke kunnet ta imot pasienter den siste tiden, og skadde og syke sendes nå til det Indonesiske sykehuset. Det er et mindre sykehus, og er overbelastet, mangler forsyninger og er så vidt i drift.

Mandag morgen melder Al Jazeera om at det skytes mot det Indonesiske sykehuset.

WHO påpekte i sin rapport at kapasiteten på sykehusene sør i Gaza er sprengt, og at den humanitære situasjonen i Gaza er uholdbar.

De ber om umiddelbar våpenhvile.