Flyselskapet Flyr begjærer seg konkurs

Flyselskapet Flyr har ikke klart å hente inn nok kapital til videre drift, derfor vil selskapet begjære seg konkurs onsdag morgen.

Det melder selskapet selv i en børsmelding.



– Alle avganger og billettsalg er som en konsekvens kansellert og billettsalget avviklet, skriver selskapet.

De har også sendt ut melding til sine kunder om konkursbegjæringen:



LANDER: Dette er deler av meldingen som gikk ut til Flyrs kunder etter at det ble klart at selskapet begjærer seg konkurs. Foto: Faksimile

Vedtaket til styret er enstemmig og skyldes at det ikke lenger er realistisk å innhente en løsning for den kortsiktige likviditetssituasjonen.

Det var mandag at det ble klart at Flyr ikke lyktes med å hente inn nok penger. Dermed måtte styret vurdere om det fantes andre alternativer for videre drift – det har de altså konkludert med at det ikke er.

– Smertefullt

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Jeg vil beklage til gjester som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering og ansatte som plutselig står uten jobb. Det er smertefullt å skuffe så mange.

Til Dagbladet sier han at over 400 ansatte nå mister jobben sin i Flyr.

NEDSLÅTT: Styreleder Erik Braathen i Flyr møtte pressen i forbindelse med at styret begjærer oppbud. Foto: Terje Pedersen/NTB

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre dem rundt 700 millioner kroner i frisk kapital, men aksjekursen har ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre denne planen, skriver NTB.

Braathen sier videre at han vil takke alle som har heiet på selskapet og dem som har reist og samarbeidet med dem.

Til TV 2 uttaler han at han tror dialogen med de tillitsvalgte og de ansatte har vært god.

– Vi får bistå dem, så kan vi promotere at det er masse flinke folk som andre arbeidsgivere vil ha store glede av. De får skynde seg, sier han.

– De ansatte har det tøft

Som følge av konkursbegjæringen, vil de ansatte nå stå uten jobb.

TV 2 har snakket med forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Han sier at i overkant av 60 medlemmer hos dem og en rekke medlemmer av Kabinforbundet, er berørt av konkursen.

– Dette er trist for norsk luftfart, for alle ansatte som nå mister jobben, og for passasjerene. De ansatte har det tøft, og vårt hovedfokus nå er å ta vare på medlemmene våre, sier Wasland i en pressemelding.

FORBUNDSLEDER: Aleksander Wasland i Norsk flygerforbund. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han mener at Flyr har vært et friskt pust i den norske luftfartsbransjen ved å ha fokus på det han kaller en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen.

– Derfor er det ekstra beklagelig, og det er ekstra vondt for de ansatte som har vært veldig lojale og entusiastiske med tanke på dette. Så dette er bare trist, sier Wasland til TV 2.

Finnes håp om refusjon

Flyr oppfordrer nå alle som har bestilt billetter hos dem å kontakte sine kredittkortselskap for refusjon.

Forsikring dekker ikke konkurser, så om du skal ha pengene tilbake må du kreve dem tilbake via kredittkorttilbyderen du kjøpte billetten med.

Grunnlegger og styreleder Braathen sier til TV 2 at de fleste som har kjøpt billetter hos Flyr, har gjort det med kredittkort – og at disse vil få tilbake pengene fra kredittkortselskapene.

– Vi sitter ikke på pengene, det er det kredittkortselskapene som gjør, sier han.

Hovedaksjonær: – Ingen vinner

Den største aksjonæren i Flyr var investor Jan Petter Sissener. Det var blant annet han som sto bak redningsplanen for å hente inn den ferske kapitalen til selskapet.

Men redningsplanen kom de aldri i mål med.

– Det er en veldig trist dag. Mange har stått på for å få til det jeg vil kalle Norges beste flyselskap, men så har det av forskjellige årsaker ikke gått veien, sier Sissener til TV 2.

STORINVESTOR: Jan Petter Sissener er en norsk fondsforvalter og aksjemegler, og han var den største aksjonæren i Flyr. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er trist for forbrukeren, trist for passasjerene, trist for dem som ikke får reist, og trist for eierne, sier Sissener til E24.

Han tror konkurrentene i markedet kan tjene på at Flyr nå er konkurs, men presiserer:

– Det er ingen vinnere i dette. Kanskje Norwegian.