Flyr har gjort endringer i flyprogrammet

JUBLER: Tonje Wikstrøm Frislid er administrerende direktør i flyselskapet Flyr og jubler over dagens alternative plan for investering og videre drift. Foto: Frode Hoff / TV 2

Onsdag kom den gledelige nyheten om at flyselskapet Flyr har fått hentet inn første delen av den nødvendige kapitalen, som selskapet trenger for å overleve.

Den alternative planen får administrerende direktør, Tonje Wikstrøm Frislid, til å juble.

– For oss så er dette en veldig god og robust plan. Det gjør at vi må levere på forretningsplanen vår og da er vi også på trygg økonomisk grunn, så det er et veldig positivt signal til oss og det er et positivt signal ut til markedet, sier Frislid til TV 2 onsdag ettermiddag.

Må bli skarpere fremover

I en børsmelding varslet selskapet at forvalterne har mottatt bestillingene, og at den rettede emisjonen er overtegnet.

– Vi er veldig godt fornøyde med dagen i dag, og så krever det at vi klarer å levere på det vi har gjort så langt og kanskje bli enda hakket vassere fremover, sier hun og legger til:

– Det håper vi også at kundene er med og støtter opp om, slik at vi fortsatt kan ha et helnorsk flyselskap i Norge, som er innrammet i den norske modeller og klarer å levere et produkt som er bra, med god service og god pris.

– Er du redd for at dere ikke klarer å levere uten å få mer støtte fra investorene?

– Vi må jobbe hardt for å klare å levere, og det skal vi også gjøre. Vi er overbevist om at vi skal klare det, og vi har heldigvis investorer som også er overbevist om det. Det gjelder å få passasjerene til å ha lyst til å fly med oss - så skal vi levere vi, svarer Flyr-sjefen.

Har nedjustert noen ruter

For å få en positivt sluttresultat blir selskapet likevel nødt til å gjøre visse endringer.

– Det vi har sagt nå, er at vi har levert veldig godt på ferie og fritid. Mange ønsker å reise med oss og vi har fylt flyene våre til Spania og steder som nordmenn ønsker å reise. Men vi har ikke klart det like godt på innenriksmarkedet, så det har vi justert ned for vinteren.

Derfor setter Flyr hovedfokuset inn på ytterligere helgetrafikk og ferier.

Dette er planen til Flyr

Over en periode på fire etapper, skal Flyr hente inn 700 millioner kroner, og enn så lenge har selskapet hentet inn 250 millioner i rettet emisjon.

Etter den første pakken med støtte på 250 millioner og om kursutviklingen er positiv, vil selskapet jobbe videre med de tre neste rundene.

* 100 millioner hentes hos dagens aksjonærer.

* 250 millioner hentes inn i vinter fra investorene som deltok i første steg, via en tegningsrettighet.

* 100 millioner hentes fra de aksjonærene som ikke får være med i runde én og tre.