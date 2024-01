Flykter gjennom «korridoren»: – Å bli værende er døden

Men for å krysse inn i det frie Ukraina må de gjennom to kilometer med nervepirrende vandring

Anna kan fremdeles huske følelsen av det kalde metallet i pistolen mot huden.

Et redselsfullt møte med en gruppe russiske soldater i gata hennes for om lag ett år siden.

Den dagen, mens hun gråt og skrek, truet soldatene med å drepe både henne og ektemannen. De skjøt i bakken mellom beina deres og dro svogeren av gårde til et ukjent sted.

Årsaken? Han kunne ikke fortelle dem hvor de kunne kjøpe alkohol.

To uker senere fant ektemannen liket hans i et skogholt, ikke langt fra landsbyen deres i de russisk-okkuperte delene av Zaporizjzja fylke.

Ektemannen, som tidligere hadde vært innlagt på sykehus på grunn av hjerteinfarkt, døde to uker etter det igjen.

– Hjertet hans taklet det ikke, sier Anna.



Ensom og redd, sank Anna inn i en depresjon.

– Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å håndtere alt, forteller hun nyhetsbyrået AP mens tårene renner nedover kinnene. Hun gjentar ordene igjen og igjen.



22. november klarte hun endelig å flykte fra hjemstedet.

Med det er hun del av en jevn strøm med mennesker som hver eneste dag flykter fra de russisk-okkuperte områdene i Ukraina.

TRENGER HJELP: En eldre kvinne får støtte til å komme seg på evakueringstoget fra Sumy. Hun har flyktet fra de russisk-okkuperte områdene av Ukraina. Foto: Hanna Arhirova/AP

Men det er en farefull ferd gjennom en smal korridor og over en uoffisiell grenseovergang mellom Russland og Ukraina.

De to siste nervepirrende kilometerne må de gå til fots.

Den siste korridoren

Tusenvis av mennesker har flyktet fra de russisk-okkuperte områdene av Ukraina siden fullskalainvasjonen.

Men etter at Russland ulovlig annekterte de fire ukrainske fylkene Zaporizjzja, Kherson, Donetsk og Luhansk i september i fjor, har mange av fluktrutene blitt stengt.

Men gjennom «korridoren» er det fortsatt mulig.

Siden de fortsatt kan bevege seg relativt fritt i de russisk-okkuperte områdene, tar flesteparten buss fra forskjellige steder i de fire fylkene, samt fra Krim-halvøya.

På ulike Telegram-grupper kan man bestille en reise fra de okkuperte områdene til det frie Ukraina.

Der reklameres det med transport fra ulike byer, som Mariupol, til Kyiv og andre byer i Ukraina. Det er også mulig å bestille reise til et annet europeisk land.

«Mariupol-Kyiv 350 euro», reklameres det med i en av gruppene som TV 2 har sett.



FULLPAKKET: For de som ønsker å flykte fra de russisk-okkuperte områdene av Ukraina går det an å bestille reiser til forskjellige byer i det frie Ukraina og andre europeiske land. Foto: Hanna Arhirova/AP

Men for å komme seg til det frie Ukraina, må de først krysse inn i Russland. Der blir de ofte utsatt for grundige avhør.

Så går turen til «korridoren» som ligger i Belgorod fylke i Russland.

Derfra må de fortsette til fots, ofte med trusselen fra droner og artilleri som fyker over hodene deres før de passerer gjennom en uoffisiell grenseovergang og inn i Sumy fylke i Ukraina.

Det er ingen garantier for at de vil komme helskinnet over eller at de russiske grensevaktene vil la dem passere. Særlig menn risikerer å bli holdt tilbake.

Når de kommer til det midlertidige tilfluktssenteret i Sumy, er flesteparten utslitt. Mange av dem som kommer, er eldre. Men det er også barnefamilier.

FRAMME: Danil (3) får i seg en kopp med noe varmt å drikke. Han kom gjennom «korridoren» med moren og bestemoren 8. november. Foto: Genya Savilov/AFP

Men å bli boende under russisk okkupasjon, er ikke noe alternativ for de som har begitt seg ut på den farefulle ferden.

– Å bli værende er døden for dem, forteller Kateryna Arisoi fra den frivillige organisasjonen Pluriton.



Organisasjonen har satt opp et tilfluktssenter i Sumy fylke for de som har flyktet.

– De lever med trusselen om tortur, kidnappinger, drap. De kan ikke bli boende der.

ANKOMST: En kvinne ankommer det midlertidige tilfluktsstedet i Sumy. Her kan de samle krefter en stakket stund før de reiser videre til sine respektive bestemmelsessteder. Foto: Hanna Arhirova/AP

Det farlige livet under okkupasjon

Ifølge en granskning utført av nyhetsbyrået AP, kan ukrainere som bor under russisk okkupasjon, risikere å bli pågrepet for den minste ting, som å snakke ukrainsk eller bare for å være en ung mann.

Tusenvis av mennesker holdes i fengsler i Russland eller de okkuperte områdene. Estimater fra ukrainske myndigheter anslår at minst 10.000 ukrainere er fengslet.

– De anser oss ikke som mennesker, sier Anna.



Ifølge Pluriton kommer det mellom 80 og 120 mennesker gjennom korridoren daglig. På det meste, etter sprengningen av Kakhovka-demningen i juni, kom det 200 hver dag.

PASS-TVANG: «Hvordan få russisk pass», står det på plakaten i det russisk-okkuperte fylket Luhansk. Foto: AP

Mange kommer også på grunn av de nye lovene som tvinger befolkningen i de okkuperte områdene til å ta russiske pass.

Hvis de nekter å ta russisk pass, vil de bli stemplet som utlendinger og risikerer å bli deportert.

Den vanskelige avgjørelsen

Anna og ektemannen nølte i utgangspunktet med å dra fra hjemmet sitt etter fullskalainvasjonen.

Det var ikke før ti måneder etter at ektemannen døde, at hun tok valget.

Det som fikk henne til å bestemme seg var en telefon til barnebarnet som fylte ti år. Han og moren, Annas datter, flyktet til Polen etter fullskalainvasjonen.

Da Anna ringte for å gratulere ham med dagen, sa han: «Hvorfor er du der? Vi trenger deg».

Mindre enn en uke etterpå, dro hun.

VIDERE: Folk har pakket med seg de eiendelene de greier å bære. Her er de i ferd med å gå om bord i et evakueringstog fra Sumy. Foto: Hanna Arhirova/AP

Til nyhetsbyrået AP forteller hun at hun fikk hjemlengsel i det øyeblikket hun reiste. Hun savner blomstene hun hadde plantet i hagen, og det lille gjerdet og stien hun hadde laget med ektemannen.

– Vi gjorde alltid alle ting sammen, forteller hun.



Da hun entret «korridoren» på russisk side, begynte soldatene å rope at hun måtte komme seg unna, og hun brast i gråt.

Reisen var ikke lett. Det var bitende kaldt, og hun falt og slo knærne sine mens hun slepte på de få eiendelene hun hadde pakket med seg.

Ved det midlertidige tilfluktssenteret i Sumy, sitter hun på en køyeseng og lener hodet mot sengestolpen. Hun har fortsatt reisen til Polen foran seg.

På de frostbitte hendene har hun to gifteringer; sin egen på venstre hånd og den avdøde ektemannens på sin høyre.

– Jeg har lyst til å reise hjem igjen allerede, sier hun gråtkvalt.