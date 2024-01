Flyforsinkelser og trafikkaos

KAOS: Det er glatt flere steder i og rundt Bergen tirsdag. En buss skaper trøbbel for annen trafikk på vei opp mot Bønestoppen. Foto: TV 2-tipser.

Store snømengder tirsdag morgen skaper utfordringer for reisende i Bergen og omegn. Rullebanen på Flesland er stengt på ubestemt tid.

For andre dag på rad opplever rullebanen på Flesland i Bergen enorme snømengder, noe som skaper utfordringer for brøytemannskapet.

– Det er meldt om kraftig snøvær, som er godt i gang. Vi har god bemanning og alle folk er ute og brøyter, men vi klarer rett og slett ikke holde snøen unna nå, sier kommunikasjonssjef for lufthavnen Cathrine Framholt til TV 2 rett før klokken 09.00.

– Det snør og blåser, så sikten er veldig dårlig. Snøværet er så tett.

Rullebanen på Flesland er tre kilometer lang, og så snart den ene enden er klarert, så må mannskapet starte på nytt i den andre enden, forklarer hun.

Bergens Tidende skrev at rullebanen først ble stengt klokka 7.30.

Lufthavnsjef Helge Eidsnes sier at det må måkes og så testes at det er nok friksjon mellom hjul og bakke.

– Lufthavnen vil være åpen, men det vil bli korte stengninger for å brøyte. Når vi stenger nå i peak tid vil det skape noen mindre forsinkelser, sier han.

Hvis det blir mange slike stengninger utover dagen kan det bli vanskelig å hente inn forsinkelsene igjen, ifølge Eidsnes.

Han ber reisende møte opp i god tid.

TV 2s reporter om bord i et fly på Flesland melder om tett snødrev og utsatte avganger. Ny informasjon tilsier at flyplassen i beste fall åpner for avganger fra klokken 09.00.

Foto: Bjørnar Thun / TV 2.

Lang liste med avvik

Pressekontakt Øyvind Strømmen i transportselskapet Skyss bekrefter overfor TV 2 at snøværet også skaper store problemer for kollektivtrafikken i Bergen og i området rundt.



– Det er en del utfordringer, og det er krevende i Bergen og rundt om. Vi har en ganske solid liste med det som er avvik fra det normale, med både forsinkelser, og en del ruter som rett og slett har endret trasé på grunn av glatte veier, sier Strømmen.

På skyss sine nettsider kan man følge alle avvikene utover dagen.

Strømmen nevner spesielt Sotra, hvor det har oppstått store forsinkelser grunnet saktegående trafikk.

– Det er flere biler som står fast, som skaper problemer for bussene igjen.

– Kjøreforholdene påvirker selvfølgelig oss på lik linje med biltrafikken, noe som gjør at vi har en ganske omfattende liste med innstillinger og forsinkelser, sier pressekontakten i Skyss videre.

Klar oppfordring til reisende

Skyss ber alle reisende som vurderer å reise kollektivt om å tenke over i hvor stor grad man faktisk har bruk for det, så lenge uværet fortsetter.

– Men skal man ut å reise kollektivt, så er det greit å sjekke hvilke endringer som finnes, hvilke ruter som er berørt, hvilke holdeplasser som ikke er betjent, samt beregne god tid, sier Strømmen.

Nøyaktig hvor mange som kan bli berørt av avvikene har ikke Skyss oversikt over på nåværende tidspunkt.

– Nei, vi har ikke noe tall, men det er klart at vi ser at det er flere store busslinjer som er påvirket. I tillegg har det vært utfordringer med en sporveksling på Bybanen, så både linje 1 og 2 starter og slutter på Bergen Bystasjon, sier Strømmen.

Noe som betyr at to sentrumsstopp ikke er betjent i øyeblikket.