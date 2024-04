Flyalarmen går over hele Israel

Lørdag kveld ble det klart at Iran angriper Israel. Flere hundre droner og ballistiske missiler er natt til lørdag på vei mot mål i Israel.

Omtrent klokken kvart på ett norsk tid natt til søndag går flyalarmen i en rekke byer.

Ynet melder om alarm i Jerusalem, områder sør i Israel, Negev, og på Vestbredden i byene Ariel og Beer Sheva.

– Eksplosjoner over Jerusalem, melder den israelske avisa Haaretz.

Reuters siterer israelske medier på at det er lyden av avskjæring av innkommende angrep. AP skriver at luftvernsirener går i byen.

Det Iranske angrepet treffer det israelske luftforsvaret. Det er ventet at angrepet kommer til å pågå i flere timer natt til søndag.

Biden i møte

USAs president Joe Biden har lørdag avlyst en tur i Delaware for å haste seg tilbake til Washington.

Rundt midnatt lørdag er han i møte med nasjonale sikkerhetstjenestemenn og kabinettmedlemmer i Det hvite hus for å diskutere hendelsene i Midtøsten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunnen for angrepet er at Iran har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria der flere høyere offiserer i den iranske revolusjonsgarden ble drept.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i angrepet, som fant sted den første april.

Israel har blitt beskyld for å stå bak angrepet, men har så langt ikke kommentert hendelsen, ifølge NTB.

Irans FN-utsending: USA må holde seg unna



– USA må holde seg unna konflikten mellom Iran og Israel, uttalte Irans FN-utsending på X søndag. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Han advarte om at Iran vil slå hardere tilbake hvis Israel svarer på angrepet.

– Irans militære handlinger var et svar på det sionistiske regimets angrep på vårt konsulat i Damaskus.» sa utsendingen på Twitter.

– Hvis det israelske regimet gjør enda en feil, vil Irans svar bli betydelig kraftigere. Det er en konflikt mellom Iran og det israelske regimet, og USA må holde seg unna den, uttaler han.

Flere land griper inn

Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters om at amerikanske fly har skutt ned droner sør i Israel.

Også Jordanske jagerfly skal ha skutt ned flere titalls iranske droner ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er også meldt om at britiske jagerfly skal ha lettet fra en militærbase på Kyrpos.

Barth Eide advarer mot eskalering

I en uttalelse natt til søndag fordømmer norges utenriksminister Espen Barth Eide Irans angrep.

– Dette vil ytterligere forverre en allerede ekstremt ustabil situasjon. Vi må forhindre ytterligere eskalering av vold i Midtøsten, skriver Eide på X.

Han omtaler angrepet som «ulovlig og farlig» og ber alle parter «utvise maksimal tilbakeholdenhet».