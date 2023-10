Fluktbilens siste stopp: – Måtte være så stille som mulig

– Jeg hører fremdeles braket i hodet, sier Eriksson til TV 2.



Det er gått tre dager siden han våknet av en høy lyd som kom fra første etasje.

Klokken var like over midnatt torsdag. Følelsen fra natten sitter fremdeles i.

Han trodde først at det var en glassvase som hadde knust. Men støyen fortsatte, forteller han over telefon fra hytta i Stockholms-skjærgården.

– Da ble jeg redd for at hele huset skulle falle sammen.

Frykten var ikke uberettiget. Og like etter skulle den styrke seg.

For der han sto på soverommet i undertøyet, kunne han plutselig høre stemmer fra underetasjen.

– Da tenkte jeg at jeg måtte være så stille som mulig. Men så innså jeg at de kom til å komme inn hit.

RAMMET: Peter Eriksson hadde akkurat sovnet da han våknet av et høyt smell natt til torsdag. Foto: Privat

Det 57-åringen ikke var klar over, var at to personer bare minutter tidligere hadde blitt skutt like i nærheten, i Jordbro sentrum en halvtime fra Stockholm.

Skytingen knyttes til den blodige Foxtrot-konflikten i Sverige.

Det ene offeret, en tilsynelatende tilfeldig 23 år gammel mann, ble drept. Den andre personen kom fra hendelsen med livet i behold.

En 22-åring, som ifølge SVT og Expressen har nazistiske koblinger, er mistenkt for drapet.

Mens en 21 år gammel kvinne og en 18 år gammel mann er mistenkte for medvirkning til drap.

Rekkehuset, som har vært Peters hjem i 23 år, ligger innerst i en rolig gate.

DREPT PÅ ÅPEN GATE: Krimteknikere på stedet etter at en person ble drept og en annen skadet i det som antas å være en feilskyting i Jordbro, rundt 25 minutter sør for Stockholm, natt til torsdag. Foto: Nils Petter Nilsson / TT

I luften svevde politihelikopter.

Og i gatene var mengder av politipatruljer på jakt etter gjerningspersonene.



– Tenkte de skulle skyte noen

Han hadde aldri forestilt seg at noe slikt kunne skje.



Da han hørte stemmene nede, ringte han politiet og ba dem komme så fort som mulig. Politiet fortalte at det pågikk en politijakt.



Han var likevel redd for at de ikke ville rekke fram i tide.



For hvem tilhørte stemmene i underetasjen?

– Jeg tenkte at de kanskje hadde tatt feil adresse, at de skulle skyte noen. Og da ble alt verre, for da var det ikke lenger vits å gjemme seg.

Eriksson bestemte seg. Han måtte ut, bort fra personene som var i huset.

Men idet han skulle til å gå ut på balkongen, så han to personer der ute.

– Jeg trodde de var på vei opp på balkongen.

Han gjemte seg heller på rommet, men fikk med seg at personene hoppet over rekkverket og forsvant inn i skogen.

Men han var fremdeles ikke klar over hva som faktisk hadde skjedd i underetasjen. Etter en stund våget han seg ut i gangen.



– Da hørte jeg en rar lyd. Og da jeg skulle gå ned trappen, så jeg ned på et biltak.

Fant automatvåpen

Det var først da han forsto hvor lyden kom fra.

Han gikk inn på datterens rom og så at politiet var utenfor huset.



– Litt forsiktig ga jeg meg til kjenne, pekte mot skogen og sa at de hadde løpt inn der.

RASERT: Slik så deler av underetasjen ut etter bilens ville ferd inn i huset til Peter Eriksson natt til torsdag i Jordbro. Foto: Privat

Eriksson forteller at han pustet lettet ut da han fikk kontakt med politiet.

– Da kjente jeg at jeg var veldig glad for at jeg var alene hjemme. Personene hadde løpt gjennom soverommet til datteren min, før de hoppet ned fra balkongen.



Han fikk til slutt komme ned fra overetasjen, etter at politiet hadde søkt gjennom resten av huset og bilen, hvor de fant et automatvåpen.

– Barna urolige for meg

På sin ferd hadde bilen skapt store ødeleggelser.

Den kjørte først gjennom ytterveggen, så gjennom veggen mellom kjøkkenet og gangen – og til slutt gjennom veggen der trappen hadde stått, før den stanset i stuen.

ENDESTOPP: Her stanset ferden til den hvite pickupen. Hendelsen skjedde etter at to personer ble skutt minutter unna fra huset bilen krasjet i. Det ene av skuddofrene døde. Foto: Foto: Privat

– Bilen sto midt i huset. Det var et veldig merkelig syn.

Han forteller at en stor del av kjøkkenet er borte, at flere kvadratmeter er pulverisert.

Og dataen, som han pleide å sitte ved om kveldene, er også i småbiter.



KNUST: Store deler av interiøret er borte etter at den hvite pickupen krasjet inn i huset til Peter Eriksson natt til torsdag i Jordbro, sør for Stockholm. Foto: Foto: Privat

I dagene etter har han fått mye støtte. Også fra familien.

Like etter hendelsen dro han til moren til sine tre barn, hvor barna sov den natten.

Her fikk han snakket skikkelig med dem om den kaotiske hendelsen.

– Det er vanskelig for dem å ta inn. De er også urolige for meg, for at jeg kunne ha vært nede i stuen og sittet ved dataen da det skjedde, sier han om barna på 19, 21 og 23 år.

Nabo om frykten: – Kommer smygende

Da TV 2 var på stedet, fredag, to dager etter hendelsen, var allerede bygningsarbeidere i gang med restaureringsarbeidet.

En blå plastduk dekker det store hullet i ytterveggen.

To arbeidere bar bygningsmasser ut fra huset og kastet dem i en konteiner.

Eriksson har selv vært der med den ene datteren for å forsøke å finne gjenstander de ønsker å ta vare på.

GJENOPPBYGNINGEN: To arbeidere jobber fredag med skadene på huset til Peter Eriksson i Jordbro, en halvtime sør for Stockholm. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer GJENOPPBYGNINGEN: To arbeidere jobber fredag med skadene på huset til Peter Eriksson i Jordbro, en halvtime sør for Stockholm. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer Haninge, Sverige 20230929. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer Haninge, Sverige 20230929. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer

Idet vi står utenfor huset, kommer «Amina» vandrende. Hun bor i nabolaget og sier at hun er rystet av drapsbølgen som rammer Stockholm.

«Amina» er ikke hennes virkelige navn. Hun går bare med på å snakke med TV 2 om hun får være anonym.

KASTER LANGE SKYGGER: Voldsbølgen som nå rammer Sverige skaper store ringvirkninger i samfunnet. Flere er redde for, eller ønsker ikke, å snakke om situasjonen til mediene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Selv var hun 24 år da hun flyktet fra Bosnia-krigen på 90-tallet, i håp om en tryggere hverdag. Nå er frykten tilbake.

– Den kommer smygende. Det skjer hver natt. Man vet jo ikke hva som kan skje. Jeg minnes følelsen fra krigen, forklarer hun, før hun legger til:

– Krigen kom også smygende, man kunne ikke tro det. Men det her … jeg vet ikke engang hva jeg skal kalle det her.

Spesielt redd er hun for sin yngste sønn på 16 år. Han tar toget til og fra skolen hver ukedag.

Stemningen i området er fremddles nervøs to dager etter drapet.

Mens vi snakker med henne, kommer en mann bort til oss. Han spør hva vi gjør her; hvorfor vi står samlet tre personer på gaten.

– Det er ikke normalt, sier han, før han legger til at han må få lov til å spørre om det. Så går han.

– Hva faen skjer?

«Amina» innrømmer at den siste tidens hendelser påvirker hva hun velger å gjøre og når hun velger å gjøre det.

– Man er jo litt ekstra forsiktig. Redselen finnes hos alle.

Hun erkjenner at hun har vært inne på tanken om å flytte, til tross for at familien har bodd i området i 23 år.

– Du vurderer det når du tenker på barna dine. Men hvor skal du flytte?

Eriksson tror folk har fått nok nå.

– Det må ta slutt. Nå merker man at vanlig folk også blir redde – reddere enn før – nå er det for nært på. Folk føler at hva som helst kan skje, sier han og legger til:

– Vi som bor her er redde for barna våre. Det er mer i tankene, til og med før dette skjedde. Før dette hendte, tenkte jeg: «Hva faen er det som skjer?»