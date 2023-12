Flertall for innstramming i smittevernloven

Resultatet ble klart like før klokken 21 mandag kveld. 111 stemte for. 55 stemte imot, skriver NRK.



Endringen i smittevernloven innebærer at fremtidige regjeringer kan innføre isolasjon og karantene uten godkjennelse fra Stortinget.

Det er regjeringspartiene Ap og Sp, samt Høyre, som har gått inn for lovforslaget. Endringen i smittevernloven skulle opprinnelig stemmes over tirsdag forrige uke, men avstemningen ble utsatt til mandag.

– Svekkelse av demokratiet

Det var Frp som ba om at voteringen skulle utsettes slik at alle stortingsrepresentanter måtte ta stilling til saken. Partiet har vært krasse kritikere av lovforslaget.

– Dette ble dessverre en merkedag i nyere norsk politisk historie. Jeg er skuffet over at Erna Solberg og Høyre har gitt regjeringen flertall for et forslag som kan føre til svært inngripende tiltak i folks privatliv ved at det hoppes bukk over nødvendig parlamentarisk kontroll i Stortinget. Tilbake står en svekkelse av demokratiet vårt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun er alvorlig bekymret for presedensen dette skaper. – En grunnleggende forutsetning i det norske demokratiet er at Stortinget skal kunne utøve nødvendig kontroll over regjeringen, sier hun. Foto: Per Haugen / TV 2

Venstre har også vært sterke motstandere av forslaget. Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo mente det hadde «autoritære tendenser».

– Venstre kommer ikke til å legge denne saken død: Vi krever at regjeringen nå snarest mulig kommer til Stortinget med en samlet sak om oppfølging av Koronakommisjonens rapporter – inkludert hvordan vi sikrer at alle kritiske beslutninger i en ny pandemi er forankret i Grunnloven og menneskerettighetene, sier Venstres partileder Guri Melby.

Melby var selv kunnskapsminister under Solberg-regjeringen som innførte en rekke inngripende tiltak under pandemien.

Guri Melby (t.v.) var selv Kunnskapsminister i Solberg-regjeringen, som innførte en rekke inngripende tiltak under pandemien. Her med statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Venstre synes det er uforståelig og urovekkende at Ap, Sp og Høyre har tatt så lett på forholdet til Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter. Selv om Norge samlet sett håndterte korona-pandemien godt, er det ingen tvil om at flere av karantene- og smitteverntiltakene gikk for langt - spesielt de som rammet barn og unge, sier Melby.

Vil ha verktøyene klare

Regjeringen og Høyres argumenter for å innstrammingen i smittevernloven har vært å sikre hjemler til å håndtere fremtidige kriser i samme kategori som koronapandemien i fremtiden.

– Endringene som Stortinget har vedtatt i smittevernloven handler om hensynet til å beskytte samfunnet og forebygge mot allmennfarlig smittsom sykdom i en krisesituasjon. Da er det viktig å ha verktøyene klare, og det er også slik at det er mye som skal til før slike lovhjemler kan tas i bruk, blant annet må det foreligge en klar medisinskfaglig begrunnelse, sier stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Erlend Svardal Bøe (H).

– Dagens smittevernlov har allerede hjemler som begrenser bevegelsesfriheten ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, blant annet kan det gis forskrifter om innreisekarantene, stenge virksomheter og vedta møteforbud. Under koronapandemien var tiltak som reduserte kontakt mellom mennesker viktig for å hindre smittespredning og beskytte sårbare og risikoutsatte, fortsetter han.

Så bort fra FHIs anbefaling

I sitt innspill til lovforslaget kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en klar tilbakemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet: Lovforslaget bør ikke fremmes for Stortinget, skriver Klassekampen.

Men departementet så bort fra fagetatens innvendinger.

«De mulige negative sidene, rettssikkerhetsutfordringene, forholdet til straff og prosedyrene for klage mener vi er utilstrekkelig belyst i høringsnotatet. Forslaget bør derfor ikke fremmes for Stortinget nå», skrev FHI.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa i stortingsdebatten fredag 8. desember at hensikten er å sikre at vi har tilstrekkelige beredskapshjemler til å kunne håndtere helsekriser forsvarlig.

– For å håndtere koronapandemien hadde vi midlertidige lovhjemler. Det er imidlertid permanente og generelle hjemler som sikrer en forsvarlig beredskap, sa Kjerkol.