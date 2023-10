Flere tusen uten strøm på Sørlandet

Like etter klokka 23 fredag kveld var over 9000 strømkunder uten strøm på Sørlandet, ifølge Agder Energis strømkart.

Antallet har i løpet av kvelden variert fra like under 6000 rundt klokka 20, til over 14.000 en time senere.

Det er sendt ut oransje farevarsel for lokalt svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Hordaland fredag ettermiddag og kveld.

På kysten av Agder og i fjellet er det ventet full storm som følge av uværet Babet, som også har ført til kansellerte avganger, oversvømmelser og kraftig vind i Danmark.

Kansellerte flyavganger

Hittil har SAS kansellert 77 SAS-flyvninger på grunn av uværet, opplyser flyselskapet til VG.

– Det er krevende forhold både i lufta og på bakken. Flyvningene er i hovedsak til og fra Danmark, sier pressekontakt i SAS, Tonje Sund.

Klokka 20.17 er det ett fly som er innstilt fra Oslo lufthavn til Århus.

Ved Stavanger lufthavn er to av flyene som skulle ha ankommet fredag kveld innstilt, ett fra Aberdeen og ett fra København. Ved Ålesund lufthavn er et fly som skulle ha kommet fra Amsterdam med flyselskapet KLM innstilt.

– Vi jobber intensivt med å booke om alle berørte passasjerer, sier Sund.



Norwegian opplyser til NTB i 20.30-tiden fredag at de så langt ikke har måttet kansellere noen flyginger på grunn av uværet.



Danskebåten måtte snu

Danskebåten måtte snu etter at den kolliderte da den la fra kai fra København klokka 15 fredag ettermiddag, melder danske TV 2.

– Da vi var på vei ut fra havnen i København, kommer vi bort i kaien. Når det skjer, får vi naturligvis ferjen tilbake igjen og fortøyd, så vi kan undersøke den, sier Dennis Sørensen, pressevakt i DFDS til kanalen.

KOLLIDERTE: Danskebåten kolliderte på grunn av sterk vind da den skulle legge fra kai fredag ettermiddag. Foto: Dansk TV 2

Et vitne sier til danske TV 2 at det var en slepebåt foran båten, men at det ikke var nok til å stå i mot vinden.

– Så den traff havna på den andre siden, sier vitnet. Sørensen sier at det er skipet Pearl Seaways som kom i berøring med kaien. Myndighetene må godkjenne skipet før det får tillatelse til å seile fra København, skriver NTB.



Flere trær har veltet

Fredag ettermiddag og kveld har det blitt meldt om flere trær som har veltet som følge av den kraftige vinden som herjer i Agder. Ingen personer er meldt skadd.

Litt over klokken 13 meldte Agder-politiet på X at et tre hadde falt over strømledninger i Vågsbygd i Kristiansand.

Deretter meldte de klokken 15.42 at de hadde fått flere meldinger om et tre som hang over en ledning ved Revesandveien i Arendal.

Klokken 17.39 meldte politiet at de hadde fått melding om et tre på privat grunn som har falt over tak, flere biler og en serveringsvogn på Møvig i Kristiansand.

Litt over klokken 18 ble det også meldt at et tre hadde veltet ut i veien og truffet en bil i Arendal. Føreren kom uskadd fra hendelsen, men treet falt over noen strømførende ledninger, og brannvesenet måtte bistå med å fjerne det.

Og bare en drøy time senere veltet en strømstolpe med ledninger og to trær over fylkesvei 401 i Lillesand. Her gikk strømmen på stedet, noe som gjorde strekningen mørk og uoversiktlig. En privatperson sørget for å varsle andre bilister på stedet.