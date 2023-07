Flere tusen evakueres fra skogbrann på Kanariøy

FLAMMEHAV: Puntagorda på La Palma er rammet av en større storbrann lørdag. Foto: 1-1-2 Canarias via Twitter/Handout via REUTERS

Stadig nye områder må evakueres på den populære ferieøya La Palma, etter at det brøt ut en større skogbrann lørdag morgen. Nå står 4765 hektar skog rammet, flere bygninger har brent ned og to tettsteder med flere tusen innbyggere er evakuert.

Har ikke kontroll

Brannen har spredd seg i skogen i El Pinar de Puntagorda, nord på øya. Den spanske hæren skal ha satt inn 150 brannkonstabler for å bistå de lokale brannstyrkene. Et sjøfly fra Malaga er på vei for å bistå, og enda et sjøfly skal være på plass søndag morgen. Likevel gikk det ikke rett vei.



Minst elleve bygninger er så langt ødelagt i brannen, skrev nyhetsbyrået Reuters lørdag. Kanariøyenes president Fernando Clavijo hadde da håp om at de skulle få kontroll raskere enn de har gjort.

– Antallet personer som må evakueres kan komme opp i 1000. Det avhenger av om vi kan få kontroll på disse sterke vindene, sier Kanariøyenes president Fernando Clavijo.

EVAKUERES: Innbyggere på Puntagorda ser brannen komme nærmere. Foto: Europress via AP

Men lørdag kveld ble det klart at tettstedet Tijarafe og høyereliggende deler av tettstedet Puntagorda, med 2300 innbyggere, begge måtte evakueres. Totalt evakueres over 4000 innbyggere, skriver avisen.

Vil ikke evakuere

Ifølge avisen el Diario motsetter flere seg evakueringen.

President Clavijo har opplyst til avisen at evakueringen har blitt møtt med motstand. Han har bedt befolkningen om å lytte til mannskapene som er der for å ivareta deres sikkerhet.

Presidenten har også håp om at fallende temperatur og løyende vind skal bidra til at brannmannskapene får kontroll over brannen.

Befinner du deg i området?

Tørke og hetebølge

I 2021 førte utbrudd fra vulkanen Cumbre Vieja på La Palma til evakuering av flere tusen, og rundt 2000 bygg ble ødelagt.

Denne gangen settes brannen derimot i sammenheng med mangel på regn. Spania er rammet av tørke og en hetebølge med temperaturer på over 40 grader.

Hetebølgen er oppkalt etter helveteshunden «Kerberos» fra gresk mytologi. Nå smelter Europa: Lørdag er det sendt ut farevarsel for 16 italienske byer.