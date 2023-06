Flere terrengbranner herjer

Det pågår heftige branner i terrenget flere stedet i Sør-Norge onsdag.

Brannvesenet er framme med store styrker i Samnanger. Skogbrannhelikopter bistår med aksjonen.

– Vi har tilkalt sivilforsvaret for slukningsarbeidet, sier vaktkommandør Stian Kvam i 110-Vest til TV 2.

Brannen fortsetter å bevege seg i terrenget. En høyspentledning står i fare. Det er ikke meldt om personskader.

– Dette er betegnet som kritisk infrastruktur. Det er foreløpig ikke fare for bebyggelse. Vi jobber med å finne muligheter til å få kontroll på brannen, men per nå er det ikke kontroll, sier Kvam.

Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Statnett bekrefter at et brenner nær én av deres lednginer, samtidig som en annen ledning er ute av drift på grunn av vedlikehold.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, like før klokken 18, så er det ingen fare for strømforsyningen til Bergensområdet, sier pressevakt i Statnett, Marianne Veggeberg, til TV 2.

Politiet opplyser til TV 2 at det er opprettet sak på skogbrannen i Samnanger.

Lynet slo ned

Det er også sendt ut farevarsler for lyn over store deler av Sør-Norge. Sammen med knusktørt terreng skaper dette svært brannfarlig kombinasjon, sier brannvesenet.

– Kombinasjonen av langvarig varme og tordenvær vil skape store utfordringer, sier vaktleder Erik Sørhagen i Innlandet politidistrikt.

LYNVARSEL: Det er sendt ut farevarsel for lyn i store deler av Sør-Norge. Brannvesenet ser en svært brannfarlig kombinasjon Foto: Meteorologisk institutt

Han snakker med TV 2 samtidig som mannskapene i regionen er ute og kjemper mot en skogbrann uløst av nettopp lynnedslag.

Både brannhelikopter og fly er onsdag ute på flere terrengbranner i Innlandet,

Med tordenværet kom det imidlertid også en regnskur, som har hjulpet brannmannskapene mye i slukningsarbeidet.

Bemanner opp

Sørhagen sier de bemanner opp på bakgrunn av tordenværet.

– Vi forbereder oss på verste mulige scenario. Det er at vi får flere store branner som krever veldig mye organisering.

Det er også sendt ut farevarsel for styrtregn i mange av de samme områdene. For at skogbrannfaren skal avblåses, må det imidlertid regne store mengder for at jorden skal bli ordentlig gjennomvåt.

Farevarslet for lyn gjelder for deler av Agder, Rogaland og Østlandet onsdag kveld.