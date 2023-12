Flere skudd mot Åsane politistasjon

SPERRET AV: Åsane politistasjon er stengt for publikum Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Flere av rutene hos Åsane politistasjon i Bergen har hull som ser ut til å stamme fra skudd. Det er også politiets teori, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– En del av etterforskningen er å prøve å finne ut når det har skjedd. Vi vet ikke per nå når det ble skutt, sier politistasjonssjef Torbjørn Mørk til TV 2.

Politistasjon ble torsdag formiddag sperret av med politibånd.

– Det har vært folk på jobb her i dag, men om det var folk på jobb her da det ble skutt, vet vi ikke, sier Mørk.

Politiets innsatsleder sa torsdag formiddag til Bergensavisen at folk oppfordres til å holde avstand.

MINST TO SKUDD? På dette bildet er det hull i rutene to steder. Foto: Jon Bolstad / TV 2

Hørte smell

Politiet opplyser at hullene ble oppdaget klokken 09.49, men det vet altså ikke når skuddene ble avfyrt.

Nabo Randi Bærø Epland forteller at hun først hørte to smell i 21.30-tiden onsdag kveld.

– Jeg gikk til vinduet fordi jeg trodde det var fyrverkeri, men jeg så ingenting, sier hun til TV 2.

– Så gikk det en halvtimes tid før jeg hørte et nytt smell.

Hun har bodd i huset siden midten av 1990-tallet.

– Det er veldig rolig her, med veldig kjekke naboer. Dette er ikke hverdagskost, sier hun.

HØRTE SMELL: Randi Bærø Epland er nabo til politistasjonen. Hun sier det normalt er et rolig nabolag. Foto: Jon Bolstad / TV 2

Ingen skadet

Politiet opplyser at det er funnet flere prosjektil inne på stasjonen.



«Vi vet ikke per nå når skuddene er avfyrt, men det har sannsynligvis ikke vært folk i bygget da det skjedde. Ingen personer er skadet», skriver politiet.



Politistasjonssjef Mørk forteller at politiet nå undersøker om noen har sett eller hørt noe, men at de foreløpig ikke har fått noen meldinger om at noen har hørt skuddene.

Nabo Randi Epland sier hun foreløpig ikke har hørt noe fra politiet.

ET TREDJE SKUDD? Også her er det et lite hull som ser ut til å kunne stamme fra et skudd. Foto: Jon Bolstad / TV 2

Det er ingen videoovervåking ved stasjonen, ifølge Mørk. Politiet ber publikum om tips i saken.

– Det er heldigvis ikke ofte det blir skutt mot politiet eller politistasjoner, sier politistasjonssjefen.

Bevæpning

Mørk forteller at stasjonen normalt er stengt for publikum på torsdager.



Vest politidistrikt har innført midlertidig bevæpning på grunn av hendelsen. Saken etterforskes for øyeblikket av Felles Straffesaksinntak (FSI).



NRK skriver at Politidirektoratet har blitt varslet om hendelsen.

Torsdag formiddag var det ikke innført ekstraordinære nasjonale tiltak som følge av hendelsen.

Mørk mener at folk kan føle seg trygge i Åsane.