Flere skudd avfyrt på Sinsen

ÅSTED: Politiet leter nå etter åstedet for skytehendelsen i området Sinsen søndag kveld. Foto: Lage Ask / TV 2.

Oppdateres.

Politiet i Oslo har rykket ut med flere patruljer og politihelikopter lørdag kveld, etter at det skal være avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i området Sinsen.

Skytingen skal ha skjedd under en konfrontasjon mellom to personer, ifølge politiet.

Innsatsleder Anders Rønning sier til TV 2 at politiet mistenker at den fornærmede skal ha dratt fra stedet i en bil, i ukjent retning.



Den antatte gjerningspersonen skal ha løpt i motsatt retning.

Jakter flere personer

Operasjonsleder Gjermund Stokkli bekrefter overfor TV 2 politiet har fått inn flere nødtelefoner på rundt samme tidspunkt, og at de derfor har all grunn til å tro at skytingen har skjedd.

– Vi søker med mange patruljer etter både mistenkte og fornærmede. Det er uvisst om noen er skadet, sier Stokkli.

– Er det fare for andre i området?

– Nei, slik som jeg ser det, så har det vært en konfrontasjon mellom to personer. Det virker ikke som om han som har hatt skytevåpenet skal ha skutt mot tilfeldige personer. Det virker som om én av dem har skutt mot den andre, sier Stokkli.

Politiet ønsker ikke å gå ut med en beskrivelse av de mistenkt involverte på nåværende tidspunkt.



JAKTER FLERE: Politiet leter etter både mistenkt gjerningsmann og fornærmet etter skytehendelsen. Foto: Lage Ask / TV 2.

Leter etter åsted

Operasjonslederen sier politiet nå forsøker å finne det nøyaktige åstedet for hendelsen, for å kunne sikre seg tekniske beviser og eventuelle tomhylser.

Det søker også med hundepatruljer i området.

På bakgrunn av beskrivelser fra flere innringere, leter politiet i nærheten av Sinsen kulturhus.

Avdelingsleder ved Sinsen Kulturhus, Synne Uddmo Ask, bekrefter til TV 2 at skytingen ikke har noen tilknytning til dem.

Kulturhuset skal ha har hatt stengt i hele helgen.



Den første meldingen til politiet kom inn klokken 18.34.



UBEHAGELIG: Nabo i området, Hanna Kinge, sier det er ubehagelig at noe slik skjer i nærheten. Foto: Tage Ask / TV 2.

Nabo hørt skudd

TV 2 har snakket med én av naboene som bor i området, som sier at politi og ambulanse var raskt på plass.

– Jeg så ikke hva som skjedde, men jeg hørte tre skudd. Så fikk jeg høre at det var noen som hadde skutt mot hverandre, sier Hanna Kinge.

– Det er ubehagelig. Det er barn som løper ut og inn her hele tiden, det bor mange barn her og det er et veldig fredelig nabolag, som vi er ikke så nøye med å passe på om de løper ut eller inn. Dette gjør jo at vi må passe mer på, legger hun til.

Naboen sier hun hørte skuddene mellom klokken halv sju og sju.

– Jeg har hørt at det kom biler til og at det var biler som kjørte raskt vekk herfra, men jeg så dem ikke, sier Kinge.

– Jeg trodde det var fyrverkeri, før meldinger fra nabolaget begynte å tikke inn. Da skjønte jeg at det var skudd.