Flere skadet etter knivstikking

Saken oppdateres!

Hendelsen skal ha skjedd under en gudstjeneste i kirken Christ The Good Shepherd Church som ligger i Sidney. Det skriver flere australske medier, deriblant The Sydney Morning Herald.



En biskop skal være en av de skadede.

Ifølge 7news er det totalt fire som er skadet, alle menn i ulike aldre.

En video av det som skal være hendelsen sirkulerer nå på sosiale medier. I videoen kan man se biskopen bli angrepet og tilsynelatende knivstukket flere ganger.

Flere australske medier skriver at gudstjenesten ble livestreamet da angrepet skjedde.

Politiet har bekreftet at det er en hendelse på en adresse i Wakeley i Sydney etter et knivangrep.

Ingen av de skadede skal være livstruende skadet, og får behandling av helsepersonell.

Politiet har pågrepet en person, opplyser de selv på X/Twitter.

Ordfører Frank Carbone sier til australske Sky News at hendelsen er grusom.

– Jeg forstår at mange i samfunnet vårt er fortvilet, men jeg tror biskopen har blitt sendt til sykehuset og vil bli bra, sier Carbone.

Angrepet skjer få dager etter at seks personer ble drept på et kjøpesenter i Sydney. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.