Flere påviste salmonella-tilfeller i nasjonalt utbrudd

SMITTE: Totalt 42 personer er blitt smittet i et salmonella-utbrudd.

Mandag FHI meldte om et nasjonalt salmonella-utbrudd med den sjeldne varianten Salmonella Agona. Onsdag melder helsemyndighetene om ytterligere 11 tilfeller. Totalt har 42 personer fått påvist mage-tarmbakterien.

– Utbruddsetterforskning tar tid og er krevende. Dessverre klarer vi ikke alltid å finne smittekilden. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, så alle muligheter holdes åpne og mye arbeid gjenstår. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver i FHI Heidi Lange i en pressemelding.

FHI sier at det er et etterslep i rapporteringen, og at det derfor nå har vært et hopp i tilfeller fra mandag til onsdag.

– De fleste nye tilfellene ble syke på samme tidspunkt som de vi visste om fra før, det er litt etterslep i rapporteringen. De fleste har blitt syke i løpet av de første ukene av november, skriver seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynet i en e-post til TV 2.

De smittede er bosatt i Vestland (13), Viken (12), Telemark og Vestfold (7), Innlandet (3), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (3). Det er ikke rapportert inn smittede fra nye fylker siden mandag 28. november.

Finner ikke smittekilden

De smittede er i alderen 1–88 år, median alder er 36 år og 19 av dem er kvinner. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 29 av 42 smittede. For de resterende 13 er sekvenseringsresultatene (resultater fra undersøkelser i laboratorium) foreløpig ikke klare.

17 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer på salmonellose er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

FHI samarbeider med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet i jakten på smittekilden. Ifølge FHI og Mattilsynet er det etter all sannsynlighet en matvare, ettersom de som er smittet, er spredt utover hele landet.

– Sjekk kvitteringene

Mattilsynet er i kontakt med pasientene for å spørre hva de har spist og hva de har vært i kontakt med.

– Mattilsynet ber blant annet pasientene om detaljer fra kvitteringer og nettbank for bedre å vite nøyaktig hva de handlet, når og hvor. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matrester og matemballasje. I tillegg er vi i kontakt med forskjellige aktører innen dagligvarenæringen for å bedre oversikt over relevante varestrømmer, sier Svindland.

Å finne ut hva slags matvare salmonellaen kommer fra, tar tid og er komplisert.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd. Produktet kan allerede være borte fra markedet, og det kan være vanskelig for pasientene å huske alt de spiste i dagene før de ble syke, sier Svindland.

God hygiene

Det beste rådet mot å bli smittet, er å ha god kjøkkenhygiene og håndhygiene.

– Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene, sier Svindland i Mattilsynet og fortsetter:

– Noen frukter og grønnsaker er ikke mulig å varmebehandle før du spiser dem. Skyll og vask disse godt, det er også en fordel om du tørker dem når det er mulig, sier hun videre.