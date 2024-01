Flere områder i nord uten internett- og mobildekning

UVÆR: Det er et voldsomt uvær i nord. Deler av landsdelen er uten mobil- og internettdekning. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Teleselskapene er i beredskap. Telenor vurderte å sette inn helikopter for å få dekningen tilbake.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skriver i en pressemelding at uværet fører til at deler av Nord-Norge er uten mobildekning.

Nå oppfordrer de alle til å tenke egenberedskap.

– Nkom får rapporter om at det er flere områder som har mangelfull eller helt bortfall av internett- og mobiltilgang. Flere av utfallene skyldes manglende strømforsyning, sier seksjonssjef i sikkerhetsavdelingen Svein Sundfør Scheie.

Vurderte helikopter

Teleselskapene Telia, Ice og Telenor opplyser å være i beredskap. Uværet gjør at det er vanskelig å starte med feilretting.

Informasjonssjef i Telia, Roald Orheim, sier til TV 2 at de har kontakt med entreprenører som jobber med feilretting.

– Det er enkelte basestasjoner som står spredt som er nede nå, forklarer Orheim.

Men været gjør det vanskelig å dra ut til de som har blitt slått ut.

– For eksempel er det en på Rødøy som er nede. Der kommer vi oss ikke ut fordi det er en øy, og ingen båter går. Vi har til og med sjekket om vi kan fly helikopter ut, men det går ikke, forteller informasjonssjefen.

Han forklarer at det er strømstansene rundt omkring som gjør at dekningen på mobilnettet forsvinner. Basestasjonene er driftet av strøm. De har batterier som skal sikre at de skal kunne sikre mobildekning når strømmen forsvinner, men dette varer kun i noen timer.

SKAPER PROBLEMER: Været skaper problemer for mobildekningen. Roald Orheim er informasjonssjef i Telenor. Han sier at været gjør det vanskelig å jobbe med feilretting. Foto: Telenor

– Når strømmen kommer tilbake får vi sett konsekvensene. Men nå kan vi egentlig bare vente på at været skal bli litt bedre så vi kommer oss ut til basestasjonene, sier Orheim.

Dette bør du gjøre

Nkom sier at fordi været påvirker fremkommeligheten, er det viktig å tenke på hva du skal gjøre hvis du trenger hjelp.

– Sørg for å ha en fulladet mobiltelefon, og ellers lade opp elektronisk utstyr hjemme, som for eksempel PC og elbil. Disse kan brukes til å lade opp mobiltelefonen din dersom du går tom for strøm, sier Scheie.

TROMSØ 20240129 Uvær i Tromsø i dag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Nkom understreker at det samarbeides godt mellom myndighetene, mobiloperatørene og andre involverte parter. Situasjonen følges tett.

Scheie forteller at dersom du er uten dekning, kan du fortsatt ringe nødetatene.

– Det forutsetter at det finnes mobildekning fra minst ett annet mobilselskap der du befinner deg.

– Dersom mobilnettet er nede, er det også mulig å bruke internett til å ringe. Her er det nyttig å sjekke at Wifi Tale er aktivert på telefonen, sier han videre.

Orheim i Telenor legger til at det kan også være lurt å si ifra til de rundt deg om strømmen skulle gå hjemme hos deg.

– Da vet folk at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med deg på telefon senere.