Flere israelske rakettangrep mot Gazastripen

Flammer og røyk kunne natt til fredag ses etter at Israel bombet flere mål sentralt på Gazastripen. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Fra sent torsdag kveld til tidlig fredag morgen gjennomførte det israelske forsvaret (IDF) flere rakettangrep mot mål på Gazastripen. Det skriver de israelske avisene Haaretz og Times of Israel.

De israelske angrepene kommer etter at det ble skutt raketter fra Gaza, som igjen skjedde etter at israelske styrker drepte ti palestinere, inkludert to sivile, i flyktningleiren Jenin på okkuperte Vestbredden tidligere torsdag.

Samme dag ble en palestinsk mann drept av israelske styrker utenfor Jerusalem, noe som ifølge Reuters førte antallet drepte palestinere så langt i år til minst 30.

Det israelske forsvaret hevder de bombet flere militære mål sentralt på Gazastripen tilhørende islamistgruppen Hamas, som styrer Gazastripen.

Det offisielle nyhetsbyrået til de palestinske områdene, Wafa, skriver at rundt 15 missiler ble avfyrt mot Gazastripen.

Ifølge israelske medier ble minst fem raketter skutt fra Gaza mot Israel – bare én av dem skal ha truffet israelsk jord, mens en annen ikke kom seg over grensen, og de siste tre ble skutt ned.

Ikke tatt ansvar

Verken Hamas eller den militante gruppen Islamistisk Jihad har tatt på seg ansvaret for rakettene. Etter at de ti palestinerne ble drept torsdag, flere av dem medlemmer av Hamas og Islamistisk Jihad, sa de to gruppene at de ville svare på hendelsen.

Spenningen har det siste året økt mellom palestinere og israelere, både innad i Israel, på okkuperte Vestbredden og mellom palestinere på Gazastripen og Israel.



I fjor ble det gjennomført en rekke terrorangrep av palestinere. Israels svar på disse har vært å øke frekvensen på militære aksjoner mot væpnede grupperinger på okkuperte Vestbredden.

USA: «Dypt bekymret»

Den nye israelske regjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu omtales som den mest ekstreme noensinne.

Netanyahu som er tiltalt for korrupsjon, og som er inne i sin sjette statsministerperiode, har gått i koalisjon med nasjonalister og ultrakonservative jøder. Flere eksperter frykter nå for at regjeringen vil forsøke å provosere til nye kriger med Hamas.

Det amerikanske utenriksdepartementet sa i en uttalelse at de er «dypt bekymret» over volden på Vestbredden og oppfordret begge sider til å nedskalere konflikten.

Under den siste krigen i 2021 mellom Israel og væpnede grupper på Gazastripen, ble over 240 palestinere drept av israelske raketter, inkludert 63 barn, ifølge FN. Mens 14 israelere, inkludert to barn, ble drept av raketter fra Gaza.

Stanset sikkerhetssamarbeid

I kjølvannet av torsdagens israelske militæroperasjon i Jenin, har De palestinske selvstyremyndighetene, som har begrenset styringsmakt på okkuperte Vestbredden, sagt at de stanser et viktig sikkerhetssamarbeid med Israel.

Samarbeidet er ifølge Reuters sett på om vellykket for å beholde orden i de palestinske områdene og å forhindre angrep mot Israel.



Gazastripen er under en israelsk blokade. Israel kontrollerer flere grenseoverganger fra Gazastripen, luftrommet og kysten.