Flere ikke funnet – for varmt til å søke i bygget

Saken oppdateres.

Minst fire personer er døde og femten er skadet, etter den enorme bygningsbrannen i et leilighetskompleks i Valencia i Spania torsdag kveld.

Ifølge El Pais pågår søket etter 14 personer som fortsatt er savnet. Bygget er for varmt til at mannskapene kommer seg dypt inn i den.

– Vi kommer til å ha en veldig vanskelig dag, sier ordfører María José Catalá ifølge El Mundo.

Det er samtidig noe usikkerhet rundt tallene fredag morgen: Til Reuters opplyser byens ordfører at det er «mellom ni og femten personer» de ikke klarer å finne.

STIGEBILER: Brannfolk på jobb fredag morgen. Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Han opplyser at brannvesenet jobber for å se når de kan gå inn i bygget. Bygningsmassen er nemlig fremdeles svært varm. En av beboerne hevder dessuten over El Mundo at politiet har advart dem om at bygget kan stå i fare for å kollapse.

Hyller brannvesenet

– De risikerte livet i går for å redde beboere fra tragedien, sier ordfører Catalá om brannvesenet og redningsmannskapenes innsats under den dramatiske boligbrannen.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 17.30 torsdag. Brannen utviklet seg raskt, og snart var boligkomplekset slukt av flammer og røyk.

Ifølge redningsgruppa VOST Cominitat Valenciana var de raskt på plass for å redde ned personer som har trukket ut på balkongene i bygget.

Fredag bekrefter redningstjenestene at en far og hans datter ble reddet ned fra sin balkong, etter å ha kommet seg over i stigebilens kurv.



Syv av de skadde er angivelig brannfolk. En av disse er en brannmann som hoppet fra 12.-etasje i flammehavet.

Statsministeren kommer

Carlos Monzón i Valencia by sier til spanske AS at bystyre erklærer offisiell sorg i kommunen, og at byens suspenderer sine tjenester i tre dager. De vil også gi økonomisk støtte til de overlevende etter brannen.

Statsminister Pedro Sánchez er ventet å besøke Valencia senere fredag. Da skal han inspisere branntomten, og snakke med brannfolkenen på stedet, melder EFE Noticias