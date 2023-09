Flere fartsglade menn mistet førerkortet på E18 i Vestfold

14 personer har det siste døgnet blitt målt til hastigheter langt over fartsgrensen på E18 i Vestfold. Den raskeste ble målt til 183 km/t.

I alt 14 personer har mistet førerkortet etter å ha kjørt langt over fartsgrensen på E18 i Vestfold lørdag og natt til søndag. Den raskeste ble målt til 183 km/t. Mange av dem som ble tatt, er menn i 20-årene.



– Her kjøres det så fort at de helt klart er en fare for andre, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB om nattens fangst av råkjørere.

Han forteller at Utrykningspolitiet (UP) har prioritert E18 i Vestfold, da dette er en strekning de vet det kjøres hardt på.

Altfor tung på gassen

Hardest på gassen var en mann i 20-årene fra Geithus. Han ble natt til søndag målt til 183 km/t i 110-sonen på E18 ved Borgeskogen utenfor Sandefjord, opplyser Sørøst politidistrikt på X.

Han var langt fra den eneste mannen i 20-årene som de neste månedene må la bilen stå etter å ha blitt stanset på E18 i Vestfold det siste døgnet.

Like før klokken 21 lørdag stanset UP en ung mann fra Buskerud på E18 ved Sandefjord. Mannen i 20-årene hadde vært altfor hard på gassen og ble målt til 175 km/t i 110-sonen.

Noe senere, klokken 22.44, kom en mann i 20-årene fra Rogaland susende på samme vei. Også han ble målt til en fart langt over fartsgrensen.

– Han kjørte i 157 km/t i 110-sonen, skriver politiet.

Litt tidligere på dagen ble en bilfører i 20-årene målt til 157 km/t i 110-sonen på E18 i Vestfold, denne gangen utenfor Larvik.

Førerkortbeslag og mangellapp



Og det stopper ikke der. Lørdag ble også en fører stanset etter å ha kjørt i 145 km/t i 100-sonen på E18 utenfor Holmestrand, mens en MC-fører ble målt til å kjøre i 168 km/t i 110-sonen i Sandefjord. Begge førerne var menn i 20-årene.

Samtlige av de unge mennene fikk førerkortet beslaglagt. MC-føreren fikk i tillegg en mangellapp etter å ha brukt uoriginalt eksosanlegg.

Også en mann i 20 årene fra Filtvet i Asker ble stanset etter råkjøring lørdag. Han ble målt til 151 km/t i 110-sonen ved Foksrød utenfor Sandefjord.

MÅLER: Politiet bruker radar for å måle farten. Akrivfoto. Foto: NTB/Kallestad, Gorm

Tenåringer i 173 km/t



Av dem som ikke var i 20-årene – og som nå blir fotgjengere – finner vi blant annet en mann i slutten av tenårene, som like før klokken 2 natt til søndag målt til 173 km/t i 110-sonen på E18 ved Foksrød i Sandefjord.

De neste minuttene ble også en mann i 40-årene fra Sverige målt til 174 km/t, mens en 18-åring fra Lørenskog ble målt til 155 km/t samme sted. Deretter tok UP førerkortet fra en mann i slutten av tenårene etter at han ble målt til 173 km/t i 110-sonen ved Foksrød.

Ved E18 Aulerød ved Tønsberg målte UP en motorsykkel og en bil i 154 km/t ved 2.30-tiden. Begge var i slutten av tenårene. Føreren av bilen mistet førerkortet. Føreren av motorsykkelen hadde ikke gyldig førerkort.

Høy fart også i nord



Samtlige av tilfellene over fører til blant annet høye bøter og førerkortbeslag. Enkelte av tilfellene kvalifiserer også til fengselsstraff.

Lenger nord i landet ble en bil målt til en snittfart på 149 km/t i 90-sonen på Veggfjellet i Narvik lørdag. Føreren var også her en mann i 20-årene. Han har fått førerkortet beslaglagt, skriver politiet på X.