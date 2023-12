Flere avganger forsinket – Avinor avviser kaos 

FORSINKELSER: En rekke flyavganger er fredag kveld forsinket, viser blant annet denne informasjonsskjermen for Oslo Lufthavn, på Oslo S. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Fredag kveld, kvelden før lille julaften, er flere flyavganger fra en rekke flyplasser i Norge forsinket.

Det viser hjemmesiden til Avinor og avgangsskjermene på blant annet Oslo Lufthavn. Der er nære alle avganger mellom klokken 17.00-19.00 er merket med forsinkelser.

– Jeg har nettopp vært inne og det er ikke så mange innstilte fly, det var tre eller fire, så er det litt forsinkelser på en god del flyvninger, sier kommunikasjonssjef hos Avinor, Cathrine Framholt, til TV 2.



Skal du reise i julen, men er rammet av flytrøbbel? Kontakt TV 2 her.



– Aldri sett maken

Torstein Bentzen er blant dem som er på Oslo Lufthavn fredag. Til TV 2 beskriver han en «overfylt» avgangshall.

– Jeg har reist her helt siden det åpnet, men maken til i dag har jeg aldri opplevd, sier han om mengden mennesker.

Flyet Bentzen selv skal ta til Evenes er «bare» 45 minutter forsinket. Han reagerer likevel på at så mange fly er forsinket når han ikke forstår hvorfor de er det.

– Det rare er at det ikke er dårlig vær eller noe sånt. Jeg synes det er uvanlig at det skal være så mye kanselleringer og forsinkelser når alt er ok, sier han.

– Får dere noe informasjon om situasjonen?

– Ingenting. Det står bare «delayed» eller «cancelled».

– Noen forsinkelser

Til tross for at en rekke flyginger er utsatt, og noen er kansellert, vil ikke pressevakten beskrive det som «kaos» på flyplassen.

– Situasjonen er egentlig den at det går veldig greit. Det er god flyt på innsjekk og sikkerhetskontrollen. Men det er vinter så alle flyene skal innom avising. Samtidig er det litt forsinkelser mellom flyplassene, for det er mye dårlig være ellers i landet, det forplanter seg, forteller Framholt.

– Det er noe forsinkelser, og det kan ha sammenheng med kø på avvisning og brøyting av rullebaner, sier pressekontakt Eline Skari i Norwegian og legger til:

– Passasjerene skal møte opp som vanlig om de ikke får beskjed om annet fra oss.

TV 2s reporter på Oslo Lufthavn forteller at det er lang kø på SAS sitt «service point». Så lang kø at det har blitt satt frem stoler til de som venter.



DRA KRAKKEN BORTÅT KØEN: Så setter vi oss og ser, hvor lang tid det tar før vi kommer frem til serviceskranken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I denne køen møter TV 2 søstrene Natasha og Helene Padkær.

– Vi er ganske stressa, men prøver å finne ut av ting, sier de.

– Veldig kaos

I utgangspunktet skulle søstrene ta et fly til Stavanger klokken 15 i dag, men dette ble først forsinket og senere kansellert. Så ble de ombooket til et fly via København den 25. desember.

Nå vil de heller kansellere billetten og prøve og komme seg frem på andre måter. Det er imidlertid ikke bare enkelt.

VENTER: Helene (t.v.) og Natasha Padkær har ventet i køen hos SAS i over tre timer. Fortsatt er de bare halvveis. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er veldig kaos. Alt er utsolgt av både fly, tog og buss og det hele, sier Natasha.

Selv om turen ikke akkurat går som planlagt, og de har ventet tre timer i kø, prøver søstrene å være positive.

– Selvfølgelig er det ekstremt frustrerende, men å bli sinna hjelper ingen.

– God bemanning

Det samme gjelder blant andre Bergen, Trondheim og Stavanger lufthavn. Oversikten viser gjennomgående forsinkelser hele kvelden gjennom.

På spørsmål om det vil bli ytterligere forsinkelser utover kvelden fredag, svarer kommunikasjonssjef Framholt følgende:

– Det er litt vanskelig å forutse. Det kommer an på været i Oslo og andre steder i landet, men værmeldingen er fin. Vi følger været og situasjonen tett, og har god bemanning.