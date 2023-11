Fire drept og flere skadet etter skyting i Jerusalem

Fire personer er drept etter at to menn skjøt mot et busstopp i Jerusalem. Hamas har tatt på seg ansvaret for skytingen.

Torsdag morgen skjøt to menn mot folk som ventet på bussen i den vest i Jerusalem. Utfallet ble fatalt, både for sivile, for en av skytterne og for en sivil israeler som forsøkte å gripe inn.

Overvåkingsvideo viser en bil som stanser like utenfor busstoppet på en motorvei. To menn stormer ut, bevæpnet med pistol og automatvåpen. På kloss hold skyter de mot folkemengden. Få sekunder senere løper de tilbake til bilen, men de blir begge skutt i det de forsøker å sette seg inn.

Tre personer gikk til motangrep. De åpnet ild bare sekunder etter angrepet begynte.

Ung kvinne og to eldre drept

En 24 år gammel kvinne ble drept på stedet. En 73 år gammel rabbiner og en 67 år gammel kvinne døde senere av skadene Ifølge den israelske avisen Times of Israel.

Politiet sier to mistenkte gjerningspersoner ble «nøytralisert på stedet». De to var brødre på 38 og 30 år.

Senere ble det klart at én av gjerningspersonene ble drept, og den andre er alvorlig skadet.

Hamas har bekreftet at de to var medlemmer av gruppen.

VÅPEN: Dette skal være våpenet som ble brukt ifølge politiet i området. Foto: Politiet

Feilaktig utpekt som terrorist

En fjerde person, en israeler som var på stedet der angrepet skjedde og som begynte å skyte mot gjerningsmennene, ble feilaktig utpekt som terrorist av soldatene.

Videoopptak fra stedet viser at den sivile mannen løftet hendene i været og tryglet soldatene om å ikke skyte ham. Deretter ble han skutt i magen av sikkerhetsstyrkene. Han falt til bakken og døde senere av skadene, skrev Haaretz torsdag kveld.

SKYTING: Nødetatene legger en død person på en båre etter skytingen i Jerusalem. Foto: Menahem Kahana / AFP / NTB

Blinken fordømmer

Topp-politikeren Benny Gantz sier at angrepet er nok et eksempel på at terrorisme må nedkjempes «med styrke og besluttsomhet»

USAs utenriksminister Antony Blinken sier angrepet er en påminnelse om «terrortrusselen som Israel og israelere står overfor hver eneste dag». Blinken er i Israel torsdag.

Ifølge israelsk politi var de to angriperne tilknyttet Hamas og tidligere var domfelt for terroraktiviteter.

Angrepet skjedde klokka 7.40 torsdag morgen lokal tid. For flere av ofrene er tilstanden kritisk.

Angriperne bodde i Øst-Jerusalem, ifølge Israels politi, skriver Haaretz.