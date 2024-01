Fire bekreftet omkommet i jordskjelvet i Japan

Flere jordskjelv har rammet regionene Ishikawa, Niigata og Toyama vest i Japan, melder den japanske rikskringkasteren NHK.

Det kraftigste skjelvet er målt til en styrke på 7,6, ifølge det meteorologiske instituttet i Japan.

Fire mennesker er så langt bekreftet døde etter jordskjelvene, melder myndighetene i Ishikawa, et av prefekturene som ble hardest rammet av skjelvet.

Det ble sendt ut tsunamivarsel langs Japans vestkyst - i regionene Ishikawa, Niigata, Yamagata, Fukui, Hyogo og Toyama.

– Evakuer! sto det på japanske TV-sendinger i de mest utsatte områdene mandag morgen.



Tsunamibølger på over én meter skyllet inn over deler av kysten og ødela flere hus. Flere bygninger raste også sammen på grunn av selve skjelvet.

Myndighetene utstedte først et tsunamivarsel om opp til fem meter høye bølger, men dette varselet ble senere nedjustert.

Også Nord-Korea har sendt ut tsunamivarsel, ifølge nyhetsbyrået.



Fanget i ruiner



Ifølge NHK er det kommet meldinger om flere branner og personskader i Ishikawa etter jordskjelvet.

Nødetatene i regionen har mottatt seks meldinger om personer som er blitt fanget i ruinene av kollapsede bygninger, skriver kringkasteren.

Brannvesenet i Wajima har fått minst 30 meldinger om bygninger som har kollapset.

– Personer som er skadd i jordskjelvet har kommet én etter én. Veiene har blitt skadet i jordskjelvet. Enkelte ansatte kommer seg ikke til sykehuset, fordi situasjonen forverrer seg, og vi har ikke nok bemanning, sier en ikke navngitt lege ved sykehuset i byen Suzu i Oshikawa til kanalen.

SPREKKER: Det har kommet sprekker i grunnen i byen Wajima. Foto: Kyodo News via AP/NTB BRANN: Det brøt ut en stor brann i et boligområde i byen Wajima som følge av jordskjelvet. Foto: Kyodo via REUTERS/NTB

I tillegg opplyser vedkommende at strømmen ved sykehuset har gått, og at de derfor er over på reservestrøm.



I Suzu skal flere hus kollapset og strømmaster ha falt over ende. I byen Wajima skal det ha brutt ut en større brann. Og i Nanao melder politiet om skred og bygningskollapser som følge av skjelvet.



De tre byene NHK omtaler, ligger på Noto-halvøya i Ishikawa. Her er det varslet at tsunamien kan bli opp mot fem meter høy.



Forberedt på flere skjelv

Bølger på over en meter har nådd byen Wajima i Ishikawa, ifølge NHK. Det er i tillegg ventet at en bølge på fem meter vil nå halvøya Noto.

Dette er første gang det er sendt ut et stort tsunamivarsel i Japan på over 12 år, ifølge den japanske rikskringkasteren. Det er ikke målt jordskjelv med mer enn syv i styrke i Japan siden 2018, og det er første gang siden Fukushuima-skjelvet i 2011 at det blir sendt ut farevarsel på høyeste nivå.

VENTER TSUNAMI: Det er sendt ut tsunamivarsel langs hele vestkysten i Japan. Foto: Skjermdump/Meteorologisk institutt i Japan

I tillegg skal minst 36.000 husholdninger være uten strøm etter jordskjelvene, melder strømselskapet Hokuriku Electric Power.

Det ser foreløpig ikke ut som noen av atomkraftverkene i Japan er påvirket av skjelvene, opplyser regjeringssekretær Yoshimasa Hayashi ifølge Reuters.

Han oppfordrer samtidig innbyggerne i områdene til å forberede seg på ytterligere jordskjelv.

– Vi gjør vårt ytterste for å vurdere skadesituasjonen og iverksette tiltak for katastrofeberedskap, skriver statsminister Fumio Kishida på X.