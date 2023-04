Finland innlemmet i Nato

BLANT DE ALLIERTE: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto (t.v.) sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken i Natso hovedkvarter i Brussel. Foto: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Prosessen for å innlemme Finland i forsvarsalliansen Nato, ble tirsdag ettermiddag avsluttet ved at den finske utenriksministeren Pekka Haavisto overleverte et offisielt dokument til den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken.

Det skjedde i forsvarsalliansens hovedkvarter i Brussel i Belgia.

– Finlands mest betydelige bidrag til Natos felles forsvar og avskrekking, er bygge på å sikre og forsvare vårt eget territorium, sier landets president Sauli Niinistö, ifølge Reuters.

– Stor ære

Videre sier presidenten at det tette samarbeidet vil fortsette for å bygge en felles sikkerhet og forsvar gjennom hele den nordiske regionen.

Ifølge Niinistö er det fremdeles et betydelig arbeid som gjenstår for å koordinere Finlands forsvar som del av Natos.

HEISES: Finlands flagg, i hvitt og blått, på vei mot toppen av flaggstangen utenfor Natos hovedkvarter i Brussel i Belgia tirsdag. Foto: JOHN THYS / AFP

Nato-sjef Jens Stoltenberg kommenterer utvidelsen slik:

– Det er en stor ære å ønske deg velkommen på denne historiske dagen, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg på pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö.

– Fra i dag henger 31 flagg sammen som et symbol for samhold og solidaritet, la Stoltenberg til.

Sverige venter

Men selv om Finland nå er inne i alliansen, som lover hverandre at et angrep på ett av medlemmene, er å anse som et angrep på alle – venter Sverige fremdeles på å bli godkjent.

For at det skal skje, må samtlige medlemsland godkjenne dem, og her mangler fremdeles to – Tyrkia og Ungarn.

– Arbeidet for Sveriges snarlige Nato-medlemskap fortsetter utrettelig, sier Niinistö etter at hans eget land er innlemmet.

VENNER: Finland president Sauli Niinistö (t.v.) og Natos generalsektrtær Jens Stoltenberg møtte pressen i forkant av flaggheisingen ved Nato-hovedkvarteret i Brussel i Belgia tirsdag. Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

De to landene søkte seg opprinnelig inn i alliansen sammen, etter flere tiår der de har forholdt seg nøytrale. Den linjen gikk de imidlertid hurtig bort fra da Russland gikk til krig mot nabolandet Ukraina 24. februar 2022.

Under pressekonferansen la Stoltenberg også vekt på Sverige prosess.

– Jeg ser fram til å ønske Sverige velkommen så snart som mulig.

Upopulært i Kreml

Tidligere tirsdag kom Russland med nye trusler i forbindelse med Finlands medlemskap.

President Vladimir Putins talsperson, Dimitrij Peskov, uttalte at Russland nå er tvunget til å innføre «mottiltak» for å sikre landets sikkerhet som følge av Finlands medlemskap, melder Reuters.

HEISES: Finlands flagg, i hvitt og blått, på vei mot toppen av flaggstangen utenfor Natos hovedkvarter i Brussel i Belgia tirsdag. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo

Og ifølge Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, skaper medlemskapet en risiko for betydelig utvidelse av konflikten.

Finland har en over 1300 kilometer lang grense til Russland. Til sammenligning er Norges grense til Russland like under 200 kilometer lang.

Legger skylden på Russland

Like før Sjojgus uttalelse, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg til pressen som var møtt opp ved hovedkvarteret i Brussel, at Russland selv hadde trigget Nato-utvidelsen.

– President Putin hadde som uttalt mål å få et mindre Nato med invasjonen av Ukraina. Nå får han nøyaktig det motsatte... Finland i dag, og snart vil også Sverige bli et fullverdig medlem av alliansen.

Også Storbritannia viser til samme årsakssammenheng.

– For 13 måneder siden var Finlands medlemskap ikke på horisonten. Russland trodde sin aggresjon i Ukraina ville splitte Nato-medlemmene. I stedet er alliansen sterkere og sikrere med en ny alliert i sine rekker, skriver de i en pressemelding.

USA legger press på Tyrkia og Ungarn

Her tar gjør også landets statsminister, Rishi Sunak, det tydelig at Nato fortsetter å holde døren åpen for andre land.

– Vi vil ønske velkommen nye allierte med åpne armer, og vi fortsetter å presse på for Sveriges snarlige innlemmelse.

USAs president Joe Biden ønsker Finland velkommen til alliansen i en uttalelse sendt ut fra Det hvite hus.

Her legger han også ytterligere press på de to medlemslandene som enn så lenge ikke har godkjent Sverige som medlem.

– Jeg ser frem til å ønske Sverige velkommen som Nato-medlem så kjapt som mulig, og jeg oppfordrer Tyrkia og Ungarn til å fullføre sine ratifiseringsprosesser uten forsinkelse.