Finland blir offisielt medlem tirsdag: – Stor dag for alliansen

Nato-sjef Jens Stoltenberg og Finlands presidentkontor bekreftet nesten samtidig at det finske flagget tirsdag vil bli heist opp sammen med de andre medlemslandene utenfor Natos hovedkvarter i Brussel.

Det er samme dag som Natos utenriksministre skal møtes her.

– Dette er en historisk uke. I morgen vil vi ønske Finland velkommen i Nato. Vi vil heise det finske flagget for første gang ved Nato-hovedkvarteret, sier generalsekretær Jens Stoltenberg under en pressekonferanse mandag.

NYTT FLAGG I RINGEN: Fra tirsdag av vil de finske fargene, hvitt og blått, vaie i takt med de 30 andre natolandenes farger. Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Dette skjer nå, sier Stoltenberg videre, fordi nå har alle de 30 allierte ratifisert Finlands tiltredelsespapirer – sist ut var Tyrkia, som godkjente landet som medlem i slutten av mars.

– Det eneste som gjenstår er at Tyrkia i morgen sender inn sin formelle godkjenning, sier Stoltenberg og legger til:

– Det er en stor dag for alliansen, og det vil være en ære å ønske Finland velkommen i morgen.

Kort tid etter Nato-sjefens pressekonferanse, varsler en talsperson for Kreml at Russland vil styrke sine militære kapasiteter i vest og nordvest, som respons på Finlands Nato-medlemskap.

Sikker på Sverige-medlemskap

Stoltenberg mener at dette vil gjøre både Finland, Nato og Sverige, som foreløpig står utenfor Nato, sikrere, mener Stoltenberg.

– Jeg er helt sikker på at Sverige vil bli et medlem av Nato, slår Stoltenberg fast og presiserer at det er viktig at det skjer så fort som mulig.

– Så må vi huske at dette er det hurtigste ratifiseringsprosessen i Natos historie.

Stoltenberg mener også at Finland vil tilføre Nato en «slagkraftig og velutstyrt militær kraft med F-35-kampfly».

– Vi må huske at Finland er ett av de eneste landene i Europa som ikke har redusert sine investeringer i forsvar siden slutten av den kalde krigen. De har opprettholdt sin militære beredskap, sier han og legger til:

– Når Finland blir med, vil Natos grense til Russland mer enn doble seg.

Etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina, forlot både Sverige og Finland sine langvarige nøytralitetslinjer og søkte seg inn i detn vestlige forsvarsalliansen Nato.

Ett av Putins argumenter for å gå til krig mot Ukraina, var at han hevdet at Nato presset seg østover, mot gamle sovjetstater som ligger i det han mener er Russlands interessesfære.

Nå er altså Finland, som grenser til Russland, medlem av Nato.

Lover langvarig støtte

Ifølge Stoltenberg er det heller ikke nå noen tegn til at Russlands president Vladimir Putin vil stanse krigføringen i nabolandet Ukraina.

– Han forbereder mer krig, sier Nato-sjefen.

På grunn av dette er Nato forberedte på langvarig støtte til Ukraina – fra før er det allerede levert 65 milliarder euro i militær støtte til landet, ifølge Stoltenberg. Det tilsvarer over 700 milliarder norske kroner.

– Vil ikke la oss skremme

Stoltenberg kommenterte også Putins beslutning om å utplassere atomvåpen i nabolandet Belarus.

– Putins kunngjøring er en del av et mønster med farlig og uansvarlig retorikk, der Russland forsøker å skremme oss bort fra å støtte Ukraina.

– Vi vil ikke la oss skremme. Vi vil fortsette å støtte Ukraina. Vi følge med på hva Russland gjør i deres atomvåpenstillinger, som krever endringer i våre atomvåpenstillinger.