FHI slår alarm: – Vi er bekymret 

FOR FÅ: 41 prosent av personer over 65 år er vaksinert for influensa, ifølge FHIs siste tall per 1. november. Det mener de er alt for få. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Folkehelseinstituttet uttrykker bekymring for at for få i risikogruppene er vaksinert, både for covid-19 og influensa.

Det skriver de i en oppdatering fredag ettermiddag.

– FHIs overvåking tyder på at forekomsten av covid-19 og influensa øker. Vi ser en økende trend i de fleste overvåkingskildene våre, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI.

KLAR OPPFORDRING: FHI og områdedirektør Trygve Ottersen kommer med en tydelig vaksineoppfordring. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Unødvendig mange kan bli syke

Økningen kan bety en tidlig begynnelse på vinterens utbrudd, slår de fast.

Overvåkingstallene viser en markant økning i sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19, fra 287 innleggelser i uke 42 til 397 innleggelser i uke 43.

Samtidig er det en tydelig økning i sykehusinnlegger som følge av influensa, fra 15 innleggelser i uke 42 til 35 innleggelser i uke 43.

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene for covid-19 og influensa er vaksinert per nå. Dersom trenden fortsetter og gir et tidlig utbrudd av luftveisinfeksjoner, kan unødvendig mange bli alvorlig syke, sier Ottersen.

Antall sykehusinnleggelser kan også bli unødig høyt, og legge stort press på behandlingskapasiteten, legger Ottersen til.

– Ekstra innsats

Vaksinasjonsgraden hos barn i risikogruppen for influensa er også svært lav. Her er kun 3,2 vaksinert foreløpig.

– Vi er bekymret for at så få barn i risikogruppene for influensa er vaksinert. Her må det gjøres en ekstra innsats for å unngå alvorlig sykdom blant utsatte barn, sier Ottersen.

Forrige sesong viser FHIs tall hele 1000 sykehusinnleggelser blant barn, mot om lag 500 innleggelser per år i tidligere sesonger.