FHI: Sesongens influensautbrudd er nå i gang

I GANG: Influensa-sesongen er i gang. FHI sier det er fremdeles viktig at uvaksinerte eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten får tilbud om influensavaksine Foto: Erik Flaaris Johansen

Folkehelseinstituttet anslår at influensatoppen nås i romjula eller i starten av januar. Den siste uken har antallet influensainnleggelser økt kraftig.

Sesongens influensautbrudd er nå i gang, og smittespredningen vil øke i ukene framover, melder FHI i en ukesrapport.

Samtidig pågår det også en covid-19-bølge, melder instituttet.

Tall fra FHI indikerer at influensautbruddet trolig startet i forrige uke.

– Det er fremdeles viktig at uvaksinerte eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten får tilbud om influensavaksine, skriver FHI.

– Det vil trolig være betydelig influensaaktivitet nå før og gjennom julen. Det ventes at en influensatopp inntreffer sent i desember eller tidlig i januar, skriver de også.

Det har vært en kraftig økning i antall nye influensainnleggelser den siste uken. I uke 48 var antallet 96. Uken etter, altså uke 49, var antallet innlagte 158.



Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er på samme nivå som på samme tid i fjor, men betydelig høyere enn sesongene før pandemien.



Covid-smitten kan øke mer

Samtidig som influensautbruddet er i gang, er det også mye covid-19-smitte i Norge.

I forrige ukes rapport skrev FHI at vinterens bølge av covid-19 pågår. De meldte også at influensaforekomsten var økende, og at utbruddet sannsynligvis kommer før jul.

I ukesrapporten som ble publisert torsdag, skriver FHI at antallet nye innleggelser med covid 19 har vært relativt stabilt.

Fra oktober til november er det også observert en markant økning i andel av de nyere BA.2.86-variantene, særlig JN.1. Det ventes at disse allerede er, eller ganske snart, blir dominerende flere steder i Norge.

– Disse variantene har en klar smittefordel i Norge og det er ikke usannsynlig at smitten vil øke igjen med fremvekst av variantene, som sett i Danmark, skriver FHI i rapporten.



Forrige uke skrev FHI også at forekomsten av kikhoste har økt i 2023 i forhold til pandemiårene 2021 og 2022.