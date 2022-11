FHI: Nasjonalt utbrudd av sjelden salmonella-variant

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Agona, melder de i en pressemelding.

– Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt i flere fylker, skriver de.

Smittekilden er foreløpig ukjent.

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Mange innlagt på sykehus

Alle de 31 personene fikk påvist smitte i november 2022. De er i alderen 1–84 år, median alder er 31 år og 18 av dem er kvinner.

Personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1), opplyser FHI i pressemeldingen.

– 13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat, skriver FHI.

Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, sier FHI. Men de har ingen indikasjoner på at denne varianten gir mer alvorlig sykdom enn andre varianter.

– Salmonella Agona er en sjelden serovariant av Salmonella i Norge og resten av Europa, så kun basert på serovariant og at prøvene er tatt i november antar vi med stor sikkerhet at de smittede tilhører utbruddet, sier seniorrådgiver ved FHI Heidi Lange i pressemeldingen.

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til TV 2 at det haster å finne ut hvilken matvare som har gjort 31 personer syke.

BEKYMRET: Overlege Preben Aavitsland sier det haster å finne matvaren som har forårsaket salmonella-utbrudd. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi er selvfølgelig bekymret for et sånt utbrudd når det tyder på at det er en matvare som er ute i butikker over hele landet som sannsynligvis er smittekilden. Da haster det å finne ut hvilken matvare det er sånn at vi får stoppet den før den smitter flere, sier Aavitsland.

– Så kan vi eventuelt håpe på at det er en matvare som allerede er utsolgt og at det ikke er mer forurensing av matvarer der ute, sier han.

Han sier at de jobber med å finne matvaren så raskt som mulig.

Aavitsland tror flere er smittet enn det som er meldt inn, men at de ikke er så dårlige at de har oppsøkt lege.

– Smitten kan være i hva som helst av matvarer, sier Aavitsland.

Vannmelon og sjokolade

Også i august var det et salmonella-utbrudd i Norge. Da var det vannmelon som var årsaken til utbruddet.

I april ble Kinder-produkter trukket fra det norske markedet grunnet mistanke om kobling til mistanke om salmonella.

Tall fra FHI er det meldt om 632 salmonella-tilfeller så langt i år. Det er flere enn det var i hele fjor. Da var tallet 390 tilfeller.

I 2019, før pandemien, var antallet tilfeller 1094, i 2020 var tallet 439.

Detektiver

Når det skjer salmonella-utbrudd i Norge, er det ofte Mattilsynet på oppdrag fra FHI som intervjuer de som har vært syke om hva de blant annet har spist i det siste. De fyller ut skjema, som sendes til FHI. Dersom FHI ikke finner noen statistisk sammenheng mellom de som har blitt smittet, må Mattilsynet stille noen flere spørsmål til de smittede.

– Det er ikke lett å huske hva man spiste for to uker siden, og da må vi av og til spørre flere ganger, sier seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynet til TV 2.

Målet med å intervjuene er kilden til utbruddet. Hun sier at de av og til finner kilden til utbruddet, andre ikke.

I dette tilfellet tror Mattilsynet at det dreier seg om en matvare, fordi utbruddet er spredt over flere fylker.

– Vi har jevnt og trutt utbrudd av salmonella, men ikke så stort om dette, sier Svindland.

Det er lite salmonella i Norge, både i råvarer, blant husdyr og ville dyr.

– De som har fått salmonellose i Norge, har ofte vært på reise. I pandemien reiste folk mindre og dermed ble det også mindre salmonella.

Hygiene på kjøkkenet

Det beste tiltaket mot bakterien er følgende: God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker.

Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre.

Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper bakteriene.

Noen frukter og grønnsaker er ikke mulig å varmebehandle før du spiser dem. Skyll og vask disse godt, det er også en fordel om du tørker dem når det er mulig.

På frukt og grønt for eksempel vil salmonella være på skallet, og dermed holder det å skylle/vaske og tørke det. Det samme gjelder for biffen som det holder å svi på overflaten. Er det salmonella i for eksempel kjøttdeig, må den derimot gjennomstekes, råder Mattilsynet.