FHI: Korona-bølgen i full gang

Sykehusene bes nå forberede seg på et rush av pasienter de neste ukene.

Vinterens bølge med covid-19 er i full gang nå. Det slår Folkehelseinstituttet fast i en fersk ukesrapport.



– Videre økning forventes de neste ukene. Det haster derfor å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper, skriver de.

De ber derfor sykehusene forberede seg på flere innleggelser de neste ukene. De siste to ukene har antall innlagte økt med 18 prosent.

Det er fortsatt få nye intensivinnleggelser.

Influensaepidemien er imidlertid ikke i gang ennå, men kommer kanskje før jul.

– Forekomsten har vært svakt økende over flere uker, men er fortsatt på et svært lavt nivå, står det i rapporten.

FHI har tidligere sagt at antall tilfeller så langt kan tyde på at vi står overfor et tidlig utbrudd i år, slik man også hadde i fjor.