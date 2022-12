Farmor dømt til 6 måneders fengsel etter hundedrap

GIKK LØS I HAGEN: Den 45 kg tunge rottweileren ble avlivet etter at den bet barnet. Foto: Politiet

En gutt på ett og et halvt år døde etter å ha blitt bitt av en hund mens han var på besøk hos sin farmor i Brumunddal i juni 2021.

Kvinnen i 50-årene lot en rottweiler og en golden retriver gå løs i hagen, med åpen verandadør inn til stuen. Rottweileren skal ha fått tak i barnet og bitt ham flere ganger.

Farmoren ble tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Hun nektet straffskyld i retten.

Nå har retten konkludert:

6 måneders fengsel. 60 dager av dette er betinget. I tillegg dømmes hun til å betale 170.000 kroner i erstatning.

Dom viktigere enn straff

– Dette er en svært trist sak, men hun er veldig glad for at det ble en ansvarsplassering knyttet til at tiltalte har opptrådt svært uaktsomt, sier Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat til barnes mor.

TRIST SAK: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier at barnets mor er glad for at skyldplasseringen er avgjort. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Hvorfor har det vært viktig?

– Fordi hun har vært veldig redd for denne hunden og hele tiden markert at «Dette er en hund som du må gjøre noe med». Når det ikke skjer, synes hun dette er riktig med tanke på at hennes sønn er død, sier morens bistandsadvokat til TV 2.

Straffen var helt i tråd med aktors påstand.

– For mor til avdøde, som aldri får barnet sitt igjen, er det ikke viktig hva som ble resultatet, hvor mange måneder. Det viktige er en markering av den grove uaktsomheten som er utvist, sier Hansen.

Anker ikke

Retten har blant annet lagt til grunn at rottweileren i tidligere episoder hadde vist aggressivitet, at den hadde angrepet barn tidligere, og at kvinnen visste dette.

– Farmoren er skuffet og uenig i rettens vurdering. Men denne saken har vært en så enorm belastning for henne og de nærmeste at hun ikke ønsker å dra familien gjennom dette igjen. Derfor vil hun ikke anke dommen, sier farmorens forsvarer Jens-Henrik Lien til TV 2.

FORNØYD MED DOMMEN: Statsadvokat Magnus Schartum Hansen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Statsadvokat Magnus Schartum Hansen mener at dommen viser at kvinnen burde ha passet bedre på hunden, og at den fastslår hvilket ansvar man har som hundeeier.

– Domstolen er klar og tydelig her: Har man en farlig og aggressiv hund, høynes aktsomheten til eier og man må påse at barn er trygge. Ellers kan man komme i en situasjon hvor man blir ilagt et straffeansvar hvis det skulle oppstå en ulykke, sier Hansen til TV 2.