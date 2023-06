Farevarsel: – Vær ytterst forsiktig

INGEN RØYK UTEN: Det er stor skogbrannfare flere steder i Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland. Bildet er fra en tidligere skogbrann sør for Halden. Foto: Skogbrann Helikopter / NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare på oransje nivå for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland.

Vær svært forsiktig med åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, skriver varslingstjenesten Varsom på sine nettsider.

De skriver at det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Det er knusktørt i terrenget i store deler av Sør-Norge og kun en liten gnist kan starte en stor brann.

– Ekstremt tørt

Vaktkommandør i 110-sentralen i Oslo, Eirik Sundt Fredriksen, sier til TV 2 at det er «knusktørt» i området. Han kommer med en tydelig oppfordring.

– Vi maner til ytterste forsiktighet med tanke på vegetasjonen og at det blåser litt. Skogbrannfaren vil bare øke i tiden fremover. Er du usikker på om du kan tenne opp, så må du la være, sier han.

Det er stor skogbrannfare i store deler av landet. Meteorologisk institutt har søndag utvidet det oransje farevarselet til å også gjelde for sørlige deler av Rogaland.



– Det vi vet, er at det er ekstremt tørt, og at én gnist eller glo kan bli til en stor brann på et blunk. Ikke bruk åpen ild i skog og mark, sa brannmester Erik Nygaard i Vestfold interkommunale brannvesen fredag kveld.

Da hadde han nettopp deltatt i slukkingen av en brann like ved en hytte på Tjøme. Det har den siste uken vært flere krevende skogbranner på Østlandet.

Vi har oppdatert det oransje skogbrannfarevarselet og det inkluderer nå de sørlige deler av Rogaland ⚠️: vær svært forsiktig med åpen ild 🔥og følg med på lokale myndigheters råd. 👩‍🚒 pic.twitter.com/DjtBq3xbMH — Meteorologene (@Meteorologene) June 4, 2023

Denne helgen har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forsterket skogbrannberedskapen med et ekstra helikopter som kan frakte vann. Det har base på Sola, og direktoratet opplyser at da er ett skogbrannhelikopter i beredskap på Torp, to på Kjeller, ett på Kjevik og altså ett på Sola.

Oslo: Nesten daglig

Det har de siste dagene vært meldt om minst én skog- eller gressbrann i Oslo-området nesten hver dag den siste uken.

Under en større brann i Østmarka torsdag, måtte politiet be publikum om å forlate skogen, fordi de ikke hadde kontroll.

RØD BIL: Brannbiler på plass i Østmarka i Oslo torsdag denne uken, under en av de siste dagenes mang skogbranner. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

Politiet i Oslo rykket også søndag ettermiddag ut til en skogbrann ved Kantarellen eldresenter på Mortensrud, øst i Oslo.

De meldte først at det «kunne være spredningsfare». Minutter senere kommer politiet med kontra-beskjed:

– Viser seg å være udramatisk. Naboer er godt i gang med slukking og det er nesten ikke flammer igjen. Brannvesenet kjører frem og fullfører jobben.