Far og sønn dømt etter at flere kyr døde

Sønnen overtok dyrestellet. Til slutt ble det så ille at Mattilsynet måtte ta seg inn via luke fra loftet.

En far og sønn er dømt for grov vanskjøtsel av 38 storfe over en periode på tre måneder på Vestlandet.

– Levemiljøet i et fjøs kan knapt nok bli verre, sier politiadvokat Inger Helen Stenevik i Vest politidistrikt.



Druknet i møkk

Mattilsynet avdekket forholdene i november 2020. Da sto dyrene i fjøset fast i møkk til oppunder buken.

Så mye møkk var det, at inspektørene bedømte det som nærmest umulig å komme inn fjøset. For å komme inn i fjøset tok de seg derfor inn i en luke via loftet.

Minst fem storfe var døde da Mattilsynet kom. De døde av utmattelse, drukning eller ved å ha blitt tråkket i hjel.

– Ungdyrene bukket under først. Den fjerde var en drektig kvige. Sammen med kviga var det rester av et speddyr. Vi vet ikke om dette ble født og druknet, eller døde inni moren. Den siste som døde var en stor okse, sier Stenevik.

DRUKNING: Retten mener dyrene døde av drukning, utmattelse, ihjeltråkking, eller en kombinasjon av disse. Foto: Mattilsynet

De døde dyrene ble liggende og råtne i bingen sammen med dyrene som fremdeles levde. Inneklimaet besto ifølge tiltalen av damp, og sterk lukt av avføring og urin.

Hadde forbud

Det var ifølge politiet sønnen som overtok stellet av dyrene på familiens gård da farens helse ble dårligere.

Sønnen hadde allerede forbud mot å stelle storfe, etter et vedtak fra Mattilsynet i 2011.

I retten forklarte sønnen at han var svært fortvilet over situasjonen, og han var redd for oppstyret de ville skape om forholdene ble avdekket, spesielt med tanke på at det ville gå ut over foreldrene.

– Han hadde hele tiden et ønske og en plan om å få ryddet opp, men kom stadig til kort. Ved flere anledninger fikk han heist ned en minigraver. Han vektla imidlertid å ikke gjøre noe som kunne vekke oppmerksomhet når foreldrene var hjemme. Han fikk derfor ikke kjørt ut møkk, står det i dommen.

Faren ble i lagmannsretten ikke trodd på at han ikke kjente til forholdene i fjøset og heller ikke visste om sønnens forbud mot å stelle storfe.

Lagmannsrettet dømte faren til fengsel i 1 år og 8 måneder, mens sønnen ble dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder.

Domfeltes frist for å anke er 23. november.