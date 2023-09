Får anke i musefelle-saken

Punktum i musefelle-saken er ennå ikke satt, etter at Høyesterett bestemte at Linda Strand allikevel får anke.

Høyesterett mener nemlig at den spesielle saken med Strands bamsemums-musefelle er av så stor prinsipiell interesse at de overprøver lagmannsrettens avgjørelse.

Bakgrunnen for straffesaken var at Strand postet et bilde av en musefelle på Facebook. Fella fungerte på den måten at mus ble lokket ved hjelp av bamsemus. Straks de mistet balansen, havnet de i bøtta som var fylt med vann og frostvæske.

PRINSIPPSAK: Dette bildet av bøttefella la Linda Strand ut på Facebook. NOAH oppdaget bildet av musefella og anmeldte Strand. Foto: Linda Strand

Hun ble anmeldt av dyrerettighetsorganisasjonen NOAH for brudd på dyrevelferdsloven. Politiet mente at drukningen ikke var avliving på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og straffet henne med et forelegg på 6000 kroner.

Hun nektet å vedta forelegget, noe som førte saken til Møre og Romsdal tingrett. Der fikk hun i juni en fellende dom. Lagmannsretten mente tingretten gjorde rett, og avslo dermed anken.

Prøvde alt

Strand har fortalt at dette for henne har blitt prinsippsak. I tingretten forklarte Strand at hun og mannen hadde prøvd både tradisjonelle musefeller, høyfrekvent lyd og to katter for å bli kvitt problemet. Uten å lykkes.

Hennes advokat Thor Kleppen Sættem sier de er glade for Høyesterettsavgjørelsen.



– Den boten politiet ga min klient er ikke særlig stor, men den innebærer en stor utvidelse av hva «forsvarlig avliving» etter dyrevelferdsloven skal bety, skriver han.

– Jeg er spesielt glad for at Høyesterett peker på at dyrevelferdsloven ikke kan være blind for hva slags dyr det dreiser seg om, og dette kan bli en spennende diskusjon når saken skal behandles i lagmannsretten, fortsetter han.