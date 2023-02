Fant faren på soveromsgulvet – hadde ligget hjelpeløs i tre døgn

Det skal være løsningen på fremtidens store helseutfordringer. For familien Solberg gikk det alvorlig galt. Stoler vi for blindt på teknologien?

Stian Solberg rasker med seg nøkkelen, og haster opp til farens leilighet. Han pleier jo alltid å svare i telefonen, eller i hvert fall ringe raskt opp igjen.

Denne lørdagen har sønnen ringt og ringt uten å få svar.

Når Stian kommer frem, hamrer han på døren. Fortsatt ingen svar. Han fisker frem nøkkelen fra lomma og låser seg inn.

Inne i gangen skjønner han raskt at noe er galt. Soveromsdøren, som alltid pleier å være lukket, står åpen.

Klemt mellom sengen og døren på gulvet, ser han faren.

– Synet kommer til å forfølge meg for resten av livet, sier Stian.

VONDT: Stian Solberg synes det er vondt å minnes det som skjedde med faren. Han gjør det for å forhindre at noe lignende skjer med andre. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Skulle hjelpe han

Stian klemmer rundt kaffekoppen, mens han står på kjøkkenet hjemme i huset på Oppegård i Viken.

Han snakker varmt om faren, Rune, mens han tenker tilbake.

– Han var en utrolig sosial og omgjengelig type. Veldig hjelpsom med alle, i hvert fall så lenge han var frisk.

PÅ FERIE: Rune Solberg nyter solen under en familieferie til Egypt. Foto: Privat

I 2018 begynte barna å merke at faren forandret seg. Selv om han bare var i slutten av 60-årene, begynte han å glemme. Han ble også mer innesluttet og sky.

Under et legebesøk samme år ble det konstatert at faren hadde begynnende demens.

– Han bodde alene, og trengte mer hjelp til praktiske ting i hverdagen. Han klarte seg likevel relativt bra, sier Stian.

FARENS GAMLE: Stian Solberg og kona hjemme på kjøkkenet på Oppegård. I mange år var huset Runes, men sønnen overtok det da faren ville bo litt mindre. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Da Rune også begynte å surre med medisinene, kontaktet barna hjemmesykepleien i kommunen.

De anbefalte at han skulle få en medisindispenser hjemme, som høsten 2021 ble installert i leiligheten.

Bruken av medisindispensere har eksplodert de siste årene. Likevel vet ingen med sikkerhet hvor mange nordmenn som har en hjemme. Antallet kan være mellom 10.000 og 15.000, anslår Dignio, som er en av de største produsentene.

Det som skulle hjelpe Rune, endte til slutt opp med å svikte når det gjaldt som mest.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

– Det skal ikke skje

En medisindispenser er en maskin som minner brukeren på å ta pillene, og som gir ut riktig dose til riktig tid.

Dersom medisinen ikke tas ut av maskinen, skal også hjemmetjenesten bli varslet.

Velferdsteknologi som dette blir ofte presentert som svaret på fremtidens helseutfordringer med mangel på personell og en voldsom eldrebølge.

For Rune ga maskinen han en følelse av selvstendighet, selv om han var syk.

For hjemmesykepleierne begrenset det besøkene til hver 14. dag, slik at de kunne egne mer tid til krevende pasienter.

– Selv om faren min hadde gode og dårlige dager, var han ikke veldig hardt rammet av demens. Medisindispenseren fungerte egentlig veldig bra, sier Stian.

Frem til slutten av juni i fjor.

– Løsninger som dette skal jo være en trygghet. Det som skjedde med faren min, skal ikke skje, sier Stian.

Ringer 113

Når Stian finner faren på soveromsgulvet i juli i fjor, er han forslått, dehydrert og medtatt.

Brystet går raskt opp og ned, og han får ikke presset frem et ord.

Stian ringer 113-sentralen, og får beskjed om å legge faren i stabilt sideleie.

Han bøyer seg ned over Rune, som ligger i en vridd stilling i bare undertøyet. Kroppen har stivnet og lar seg ikke rikke.

Så fort ambulansepersonellet ankommer stedet, frakter de faren i all hast til sykehus.

Kort tid etter kommer søsteren til Stian. Det første hun gjør, er å gå rett bort til medisindispenseren for å sjekke om faren har tatt medisinen.

Når hun trykker på maskinen, spytter den ut den daglige dosen for torsdag, fredag og lørdag.

Det går kaldt nedover ryggen på barna, da de innser at faren trolig har ligget slik i tre døgn uten å få hjelp.

Spørsmålet familien stiller seg

På en hylle inne i stua ser en solbrun Rune rett i kameraet.

To uker etter han ble funnet hjelpeløs hjemme på gulvet, døde han på sykehus.

Det er datteren til Stian som har satt bildet på hedersplass.

BLE 72 ÅR: Rune Solberg hadde nyresvikt da han ble innlagt på sykehus. To uker senere døde han av en lungebetennelse, familien tror han pådro seg etter å ha ligget lenge kald på gulvet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Familien synes det er vondt å tenke på hvordan faren må ha hatt det den siste tiden.

– Han fortjente bedre enn det, sier Stian.

De spør seg også om dødsfallet kunne vært unngått.

– Dersom systemet hadde fungert som det skulle, hadde han mest sannsynlig bare ligget på gulvet i noen timer. Da hadde trolig levd i dag.

VARSEL: Stian Stian og familien har spurt kommunen om hvordan noe slikt kunne skje. Saken havnet deretter på både Helsetilsynet og Statsforvalterens bord. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Dobbel-svikt

Kommunen har konkludert med at en feil i varslingskjeden har skyld i at Rune aldri fikk hjelp.

Da han ikke tok medisinen til avtalt tid, ble det sendt et varsel til hjemmetjenesten sin vakttelefon. Den meldingen ble aldri lest, ettersom SMS-varsling var skrudd av på telefonen, viser dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

Nordre Follo kommune legger seg helt flate.

– Det er en trist sak, som vi ser svært alvorlig på. Vi tenker på de pårørende og er veldig lei oss. Dette berører også de ansatte på avdelingen sterkt, sier Lene Jahren, konstituert kommunalsjef.

BEKLAGER: Kommunalsjef for helse og mestring, Lene Jahren, beklager sterkt til de pårørende. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun forteller at det alltid er en risiko for at det kan skje svikt, når man tar i bruk velferdsteknologi. Kommunen hadde imidlertid innført en dobbeltkontroll, som var ment å oppdage feilene før de fikk alvorlige konsekvenser.

– I dette tilfellet var det også en dobbeltkontroll, hvor vi skulle ha logget oss inn to ganger i døgnet for å sjekke signalene fra medisindispenserne. Dette ble heller ikke gjort, og det er veldig beklagelig, sier Jahren.

Har tatt grep

Nordre Follo tok i bruk medisindispensere som et pilotprosjekt i 2016. I fjor var det 179 av kommunens innbyggerne som hadde en slik maskin hjemme.

– Jeg skjønner godt at innbyggerne blir bekymret når det skjer så alvorlige hendelser. Vi opplever nå at vi har gjort det vi kan for å hindre at dette ikke skjer igjen, sier Jahren.

Kommunen varslet Helsetilsynet om hendelsen, som sendte den videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I ettertid har kommunen gjennomgått og forbedret rutinene sine, så saken er avsluttet.

– En stor bekymring

Eldreombudet blir bekymret etter å ha hørt om det som skjedde med Rune Solberg.

– Når varslingen ikke fungerer som den skal, har teknologien sviktet totalt. Det kan være farlig for mange, og er en stor bekymring, sier eldreombud Bente Jacobsen.

IKKE ENESTÅENDE: Bente Jacobsen forteller at hun har hørt mange historier om personer som har fått tekniske løsninger hjemme, som har sviktet eller virket mot sin hensikt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Men vi kommer oss ikke utenom. Årsaken til at vi er så avhengig av velferdsteknologi, er at Norge eldes i et økende tempo.

I 2030 år vil det for første gang være flere eldre enn barn. I 2060 vil hver femte nordmann være over 70 år, ifølge SSB.

Så langt har bare 100 av 365 kommuner tatt i bruk velferdsteknologi, opplyser Norsk sykepleierforbund. Det tallet er ventet å øke betraktelig i årene som kommer.

Eldreombudet advarer mot at utrulling skjer før vi har fått gode nok rutiner på plass.

– Det er en fremtid i god teknologi, men teknologien må alltid følges opp av mennesker. Vi må sikre at varslingssystemene fungerer, og få på plass gode reserveløsninger.

Har et håp

Huset som Stian og familien bor i på Oppegård, var opprinnelig farens. Det har vært i familien i 100 år.

– Han trivdes veldig godt i huset, men ønsket seg litt mindre plass. Da vi begynte å titte på hus, så spurte han om ikke han kunne ta leiligheten vår, så vi kunne ta over huset, forteller Stian.

Rune var opprinnelig billakkerer, men var også svært kyndig som håndverker. Han gjorde store oppgraderinger i huset før han flyttet, og derfor vil det alltid minne familien om han.

– Han har stort sett kloret og pirket på alt her, sier Stian.

Familien vil ikke få Rune tilbake. Håpet nå er å forhindre at noe lignende skjer med andre.

SAVN: Savnet etter faren er stort. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Skal man ha tekniske hjelpemidler i den skalaen vi bruker i dag, og som man planlegger for i fremtiden, må det være et sikrere system, sier han.