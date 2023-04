LØRENSKOG (TV 2) Politiet mistenker at de står overfor et drap etter funn av en livløs person i Lørenskog.

Det var klokken 20.08 fredag kveld at politiet i Øst fikk melding om et av en livløs mann ute på en parkeringsplass tilknyttet en skole i Lørenskog.

Det ble sendt flere ressurser til stedet, sa innsatsleder Knut Øyvind Kosi til TV 2 sent fredag kveld.

– Før politiet var fremme, var ambulanse på stedet og vedkommende ble konstatert død, sa han da.

ETTERFORKSER: Innsatsleder Knut Øyvind Kosi. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Politiet har jobbet med etterforskning gjennom hele natten frem til de forlot åstedet klokken 05.40.

Ingen pågrepet

Lørdag morgen sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til TV 2 at de fremdeles ikke har noen mistenkte eller siktede i saken, men at de har avhørt et flertall personer.

– Gjennom natten har vi vært i kontakt med flere personer som vi har jobbet oss frem til, men nærmere hvem og hvor mange, får vi komme tilbake til, sier han.



– Hvorfor mener dere at det er et drap?

– Det er omstendigheter på stedet som gjør at det er sannsynlig at det er et drap, sier han.

– Hva slags omstendigheter er det snakk om?

– Det er litt tidlig å være konkret på det, men det er omstendigheter på hvordan han ble funnet og hva patruljen så på stedet, som gjør at vi håndterer det som et drap.

MORGENTIMENE: Politiet har jobbet på åstedet gjennom hele natten. Foto: Frode Sunde/TV 2.

Mistenkelig

Den avdøde er en voksen mann, og politiet sa natt til lørdag at de hadde identifisert vedkommende, noe de går tilbake til lørdag morgen. De jobber likevel med med å varsle pårørende.



Politiet vil i løpet av lørdag jobbe videre på stedet etter at de gjennomførte undersøkelser i løpet av natten.

De kan altså fremdeles ikke slå fast hvem den avdøde mannen er.

– Det er for tidlig å bekrefte sikker identitet. Det må vi komme tilbake til senere i dag, sier Reinholdt-Østbye.

– Har politiet gjort beslag i våpen?

– Nei, ikke meg bekjent.

Han vil heller ikke kommentere hvilke skader avdøde eventuelt har.

Politiet har sperret av et stort området rundt der den avdøde er funnet.

SØK: Politiet med kriminalteknikere jobber gjennom natten. Her søkes det med hjelp av politihund. Foto: Frode Sunde/TV 2

Søker med hund

– Kriminalteknikere jobber på åstedet og vi er i gang med taktiske etterforskingsskritt, opplyste Kosi til TV 2.



Politiinspektør Reinholdt-Østbye vil ikke gå inn på hvilke funn de har gjort rundt den avdøde.

Han sier at det var tilfeldige forbipasserende som fant mannen og meldte fra til ambulanse og politi.

Politiet ønsker kontakt med vitner som var i området mellom klokken 15.00 og 20.00.

