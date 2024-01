Familien i stor sorg: – Meningsløst

Krimteknikere undersøker boligen til kvinnen som ble funnet død i en utbrent bil. Siktet mann er tidligere dømt for trusler mot ekskjæreste.

En mann i 30-årene er siktet for drap på en jevnaldrende kvinne i Øygarden, vest for Bergen.

Politiet slo drapsalarm søndag formiddag, da de fant en utbrent bil på en industritomt på Blomøy.

I bagasjerommet på stasjonsvognen fant de levninger av et menneske.

Politiet mener det er en kvinne i 30-årene, som har to barn sammen med den nå drapssiktede mannen. De har tidligere vært samboere.

– Familien er i stor sorg over et meningsløst drap og de trenger fred for å bearbeide sorgen, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik til TV 2.

Hun bistår de to barna og foreldrene til kvinnen.

Mannen erkjenner straffskyld for drap og er ifølge forsvarer Jørgen Riple «fryktelig lei seg for det som har skjedd.»

Gjør undersøkelser i og ved bolig

Mandag gjør krimteknikere undersøkelser ved kvinnens bolig, noen kilometer fra der den utbrente bilen ble funnet.

Søndag og natt til mandag holdt politiet vakt ved boligen i påvente av undersøkelsene.

Målet med undersøkelsene er å fastslå om kvinnen ble drept hjemme, etter det TV 2 forstår.

Ifølge BT er en polititeori at mannen satte fyr på bilen for å skjule drapet.

VAKTHOLD: Politiet holdt vakt ved boligen til kvinnen i natt Foto: Pål Sørum Schaathun / TV 2

Naboer: – Skremmende

– Det er helt tragisk. Dette er et stille og rolig nabolag. Nå er vi veldig lammet av det som har skjedd, forteller Irene Toft som bor i nabolaget til kvinnen.



Også Michael Kristensen forteller om en veldig spesiell stemning i nabolaget i Øygarden nå.

– Det er urovekkende og skremmende. Det har ikke vært den kjekkeste beskjeden å få, sier han.

Han skildrer et nabolag som til vanlig er rolig og fredelig. Siden i går har det vært mange politibiler på plass og i dag krimteknikere i hvite drakter.

– Det er masse barn og lek her. Et koselig nabolag der alle er godt sammensveiset.

PREGET: Michael Kristensen bor i nabolaget i Øygarden. Foto: Linda Ekeland / TV 2

Truet med å sette fyr på seng

Barna til siktede og avdøde skal i tilrettelagte avhør på barnehuset i dag, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Kvinnen i 30-årene fikk voldsalarm mot mannen i fjor høst. Han er tidligere dømt for trusler mot en ekskjæreste.

I 2009 skal han ha truet med å drepe henne og sprenge sengen hennes, kommer det frem i en dom fra Bergen tingrett. BT skrev om dommen først.

«Retten legger til grunn at tiltaltes handlemåte har skapt atskillig frykt og redsel hos fornærmede. I en periode etter hendelsene var hun redd for å gå ut, og være alene», skriver dommerne i dommen.

Mannen er norsk statsborger, men er født i utlandet.

INDUSTRITOM: Nødetatene ble varslet om bilbrannen søndag morgen. Her undersøker krimteknikere ved stedet der bilen ble funnet utbrent. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Scanpix

Den drapssiktede mannen vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt to uker isolasjon for siktede basert på fare for bevisforspillelse.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik representerer de to barna og kvinnens foreldre. Hun ønsker foreløpig ikke å gi kommentarer i saken.