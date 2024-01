Familien ber politiet frafalle siktelsen

Bistandsadvokaten til familien til den drapssiktede kvinnen i Stavern, Ellen Holager Andenæs, har bedt politiet frafalle drapssiktelsen så snart som mulig.

– Det er ikke lenger grunnlag for siktelsen, sier Holanger Andenæs til TV 2.

Det pågår ifølge politiet en krevende og omfattende etterforskning i saken der en mann i 50-årene ble funnet drept i en leilighet i Stavern forrige uke.

Antatt død

En kvinne i 40-årene, mannens samboer, er siktet for drapet og internasjonalt etterlyst.

TV 2 har tidligere meldt at politiets etterforskning har ført til at politiet nå blant annet jobber med en teori om at kvinnen ble drept først. Før helgen sa politiet at det ikke lenger var sannsynlighetsovervekt for at kvinnen drepte mannen.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Søket etter kvinnen fortsetter i mandag med flere frivillige som deltar. Politiet betegner det som et søk etter en antatt død person.

Ber turgåere følge med

Mandag søker politi, samt mannskaper fra Røde Kors og frivillige etter kvinnen rundt toppen Signalen, et turområde nær kvinnens bolig.

Redningsgrupper fra politiet søker i usikre skrenter og fjellhyller med sikring. Røde Kors søker innunder skrentene, forteller Bernt Aamotdt, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt.

– Det er et tøft søk. Vi er heldige med oppholdsvær og at det er vindstille, men det er bitende kaldt og begrenset hvor tjukke hansker man kan ha på hendene når man skal sikre seg i tauene, sier Aamodt.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Politi og letemannskaper har søkt grundig i området nær kvinnens bolig, uten funn. Det er også gjort helikoptersøk langs strandlinjen i Stavern.

Aamodt ber turgåere følge ekstra nøye med når de går langs kjente turstier.

– Det er en turglad kvinne vi leter etter. Noe kan ha skjedd i et turområde eller på en tur i næromådet. Alle som er ute og går turer i Brunlanes-området, oppfordres til å ha øynene ekstra med seg.