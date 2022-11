DØDE: P4-profilen Even Rognlien er død, 49 år gammel. Foto: P4.

P4-profil og radioverten Even Rognlien død, bekrefter P4-sjef Kenneth Andresen torsdag.

Han ble 49 år gammel.

– Even Rognlien har forlatt oss. Even døde etter kort tids sykeleie på Akershus Universitetssykehus 31. oktober, 49 år gammel, skriver P4-sjef Kenneth Andresen i et minneord, publisert på bransjenettstedet Medier24.

VG omtalte saken først.

P4 sjefen roser Rognlien i meldingen.

– En kjent og kjær stemme for radiolyttere gjennom snart 30 år har stilnet. Even var en radiomann til fingerspissene. Han kunne holde de lengste og mest engasjerte innleggene om overganger og om det å få det til «å sitte tett, skriver Andresen.

Rognlien har vunnet flere Prix Radio-priser i løpet av sin karriere, blant annet i kategorien «Årets programleder».

Han startet karrieren hos det som etter hvert skulle bli P4 i 1993, ansatt som musikkassistent. Han ledet ettermiddagsprogrammet «Midt i Trafikken».



Saken oppdateres.