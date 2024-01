EUs utenrikssjef: Israel finansierte Hamas

SKAL HA BLITT ISRAEL-FINANSIERT: Soldater fra den væpnede fløyen til Hamas, Qassam-brigadene, her avbildet under en militærparade i juli 2023 Foto: Mahmud Hams / AFP

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier Israel har bidratt til å finansiere Hamas på Gazastripen for å svekke president Mahmoud Abbas og selvstyremyndigheten på Vestbredden.

– Ja, Hamas ble finansiert av den israelske regjeringen i et forsøk på å svekke den palestinske selvstyremyndigheten som ledes av Fatah, sa Borrell fredag i en tale på universitetet i Valladolid i Spania.



UTENRIKSSJEF: Josep Borrell i EU. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

Borrells uttalelse støtter opp under en sak fra New York Times i desember, hvor de dokumenterte at diplomater fra Qatar hver eneste måned fraktet kofferter fulle av kontanter til Hamas.

Da skrev avisen at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gamblet på at et sterkt, men ikke for sterkt, Hamas, ville sikre fred og redusere presset for en selvstendig palestinsk stat.



Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist påstander om at hans regjering i årevis har bidratt til å styrke Hamas for å undergrave selvstyremyndigheten og bidra til palestinsk splittelse.

STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu i Israel. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Ifølge den amerikanske storavisen var sjefen for den israelske etterretningstjenesten (Mossad) i Doha i Qatar for å møte qatarske tjenestepersoner bare uker i forveien av det dødelige 7. oktober-angrepet mot Israel.



Under Hamas-angrepet 7. oktober ble ifølge israelske myndigheter minst 1100 mennesker drept og rundt 240 tatt til gisler. Angrepet utløste krigen på Gaza, hvor Israel ifølge palestinske myndigheter har drept nesten 25.000 sivile.

I flere år, skriver avisen, hadde den qatarske regjeringen månedlig sendt millioner av dollar til Gazastripen – penger som bidro til å styrke Hamas-regjeringen der.

Ifølge avisen gjorde statsminister Netanyahu mer enn bare å tolerere disse betalingene – han oppfordret til dem.



I Mossad-sjef David Barneas møte med de qatarske tjenestepersonene, ifølge flere kilder avisen har snakket med og som har kjennskap til de hemmelige samtalene, ble han stilt følgende spørsmål:

Ønsket Israel at betalingene skulle fortsette?



Ifølge avisen hadde Netanyahus regjering nylig besluttet å fortsette denne politikken. Derfor sa Barnea ja – den israelske regjeringen ønsket fremdeles pengene velkommen fra Qatar.



Avisen skriver at Netanyahu-regjeringen tillot milliarder av dollar i slike betalinger i rundt ett tiår.

Videre skriver de at denne stødige pengestrømmen ville opprettholde freden på Gaza ved at Hamas forble fokuserte på å styre den palestinske enklaven, ikke å kjempe.



Ifølge avisen har også de qatarske utbetalingene, til tross for at de skulle være hemmelige, ha blitt vidt debattert i israelske medier i flere år.



Netanyahu bekreftet imidlertid allerede i 2012, i et intervju med den israelske journalisten Dan Margalit, at det var viktig å holde Hamas sterke for på den måten å svekke selvstyremyndigheten på Vestbredden.

Splittelsen mellom Hamas og Fatah har siden 2006 bidratt til å forhindre valg i de palestinske områdene, og det har også blitt sett på som et hinder for å kunne forhandle om opprettelse av en palestinsk stat.