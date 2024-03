Danmark vil utvide verneplikten fra å gjelde fire måneders tjeneste til elleve måneder, melder dansk TV 2. Antall vernepliktige skal også økes fra 4700 til 5000.

Dette er ett av grepene som Danmarks regjering la fram under en pressekonferanse onsdag.

– Europa befinner seg i en skjebnetime. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er forverret. Russland har omstilt sin økonomi til krigstid og skrudd opp våpenproduksjonen. De kan innen få år utgjøre en trussel mot et Nato-land, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).



– Vår vurdering er at vi vil se mer destabilisering av Europa, legger statsminister Mette Frederiksen (S) til.

ØRLAND FLYSTASJON: Norges forsvarsminister hilser på sin danske kollega Troels Lund Poulsen 23. februar i år. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Vil likestille kjønnene

I tillegg foreslår den danske regjeringen å likestille kjønnene, slik at kvinner også automatisk kan bli kalt inn til vernepliktstjeneste. Dette forslaget er det usikkert om det vil bli politisk flertall for, påpeker TV 2.



Regjeringen vil sette av 40 milliarder mer til Forsvaret. 35 av disse millionene er en økning av de økonomiske rammene i forsvarsforliket, som dermed økes til 190 millioner danske kroner over en tiårsperiode. Dette tilsvarer 292 millioner norske kroner.

Statsminister Frederiksen kritiserer Russlands president Vladimir Putin for å fremprovosere dette gjennom sin uprovoserte krig mot Ukraina.



– Vi europeere har kun ett ønske og det er å leve i fred og frihet, men jeg gjør meg ingen illusjoner om Putins ambisjoner, sier Frederiksen.

RUSTER OPP: Statsminister Mette Frederiksen (S) la onsdag frem planer for en opprusting av Forsvaret i Danmark det neste tiåret. Foto: Pelle Rink / AFP / NTB

Nødvendig opprusting

Statsministeren opplyser at en opprusting er nødvendig for at Danmark skal kunne leve opp til Nato-målet om at man på kort varsel kan sette inn en brigade på 6000 soldater og forsvare Danmark mot luftangrep.

– Vi oppruster ikke fordi vi ønsker krig. Vi oppruster fordi vi ønsker å unngå krig, sier Frederiksen.

– Det danske forsvaret står overfor en monumental oppgave, istemmer forsvarsminister Poulsen.



Fra neste år vil Danmark sette av to prosent av bruttonasjonalproduktet til Forsvaret, opplyser Frederiksen, som forteller at Danmark ligger an til å bruke 2,4 prosent inneværende år.