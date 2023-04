Etterretningslekkasje – kan skape problemer for Ukraina

Det som skal være en stor lekkasje av amerikanske etterretningsdokumenter, viser at USA har infiltrert nesten alle de russiske hemmelige tjenestene.

Dokumentlekkasjene, som den siste tiden er blitt publisert i flere sosiale medier, omtales lørdag av den amerikanske storavisen New York Times.

Det er allerede kjent at Pentagon etterforsker lekkasjene – som blant annet skal bestå av informasjon fra de viktige etterretningsbyråene CIA, FBI og NSA.

Avisen har gått gjennom deler av lekkasjene, som også skal vise Washingtons evne til å advare Ukraina om planlagte russiske angrep samt å gi ukrainerne evalueringer om styrken til Russlands krigsmaskin.

Ifølge avisen maler dokumentene et bilde av et utarmet russisk militær – som sliter i sin krigføring mot Ukraina.

De viser også at USA skal ha infiltrert nesten samtlige av de russiske krigs- og etterretningstjenestene – inkludert den russiske generalstaben til den militære etterretningstjenesten GU.

LEKKET: Informasjon, blant annet fra det amerikanske etterretningsbyrået CIA, skal ha havnet på avveie etter en Pentagon-lekkasje. Foto: AFP PHOTO/SAUL LOEB

Samtidig som at USA kan gi Ukraina viktig informasjon, som følge av hvor god kontroll de har over hva som skjer i de russiske krigsrekkene, skal det også gå frem av dokumentene at USA spionerer på ukrainske og allierte ledere.

Lekkasjene kan ifølge avisen føre til at informasjonskanaler nå blir lukket, både innad i de russiske hemmelige tjenestene, men også med tanke på informasjonsutveksling mellom USA og partnere.

Ukraina skal mangle luftforsvar

Rent konkret skal de lekkede dokumentene blant annet inneholde daglige nåtidsvarslinger til USA om Moskvas tidspunkter for angrep, og til og med deres mål.

De lekkede dokumentene er fra slutten av februar og begynnelsen av mars – men dukket først opp på sosiale medier de siste dagene.

Dokumentene avslører også USAs vurdering av det ukrainsk militæret, som de mener er i store vanskeligheter, blant annet ved at ukrainske styrker skal ha store mangler på luftforsvarsammunisjon.

Videre peker dokumentene på russisk fremgang ved den østlige byen Bakhmut, som Russland i flere måneder har forsøkt å erobre, skriver avisen.

VED FRONTEN: En ukrainsk soldat avfyrer en luftvernskanon nær fronten ved byen Bakhmut fredag. Foto: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Slaget om Bakhmut er blitt kalt ett av de blodigste gjennom den litt over ett år lange krigen.

Avisen skriver at lekkasjen potensielt kan skade Ukrainas krigsinnsats ved å eksponere hvilke russiske etterretningsbyråer USA vet mest om – noe som kan føre til Moskva fjerner disse informasjonskildene.

Ifølge avisen har amerikanske tjenestepersoner innrømmet å ha mistet noen informasjonskilder siden krigen startet, men dokumentene skal likevel vise at USA har en omfattende forståelse av Russlands planer.

Skal røpe ukrainsk motoffensiv

Anonyme tjenestepersoner i USAs etterretning erkjente ifølge avisen at dokumentene ser ut til å bestå av ekte etterretnings- og operasjonelle oppdateringer satt sammen av Pentagons militære sjefsnemnd, med bakgrunn i etterretningsinformasjon fra flere amerikanske sikkerhetstjenester.

De mener også at minst ett av disse dokumentene har blitt endret fra originalversjonen.

I lekkasjene kommer det også frem informasjon om det som skal være planene for en ukrainsk motoffensiv. Den skal ifølge dokumentene være fullført innen 30. april, skriver NTB.

FRONTEN: Slik ser frontlinjene ut i Ukraina nå. Kartet er oppdatert tirsdag 3. april. Foto: Jørgen Herland/TV 2

Ifølge dokumentene har Kyiv mer enn 60.000 soldater, 250 stridsvogner og 350 armerte kjøretøy klare. Kyiv avviser at dette stemmer. De kaller dokumentene for russisk feilinformasjon som er ment å ødelegge for Ukraina.

Spionerer på allierte

Dokumentene indikerer, skriver avisen, at USA vet mer om Russlands krigsplaner enn om Ukrainas. De viser også at USA tilsynelatende spionerer på den øverste militære og politiske ledelsen i Ukraina – i tillegg til viktige allierte, som Sør-Korea.

Dette er ifølge avisen ikke noe allierte tjenestepersoner blir overrasket over, siden det er vanlig å innhente informasjon om flere enn fiender, men at slik spionasje blir offentliggjort, kan skade relasjonen til viktige partnere.

Ifølge en anonym, høytstående vestlig etterretningstjenesteperson, som har sett på lekkasjen, kan den begrense deling av etterretningsinformasjon mellom allierte, skriver avisen.

Mens høytstående amerikanske tjenestepersoner, som også er anonyme, sier at FBI fredag iverksatte en etterforskning av lekkasjen som de håper kjapt vil kunne finne kilden til den.