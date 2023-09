Etterlyser Alwan Ahmed Alawneh (46)

TV 2 har vektlagt at den siktede 46-åringen er internasjonalt etterlyst av politiet for dobbeltdrap, der de fornærmede er hans åtte år gamle datter og hennes mor. Sakens alvorlighet, at politiet beskriver han som en helt sentral person å komme i kontakt med, at de ikke har kommet i kontakt med ham på et døgn og at de ber om hjelp fra offentligheten via media, gjør at TV 2 mener identifisering med navn og bilde er berettiget.