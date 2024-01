Etterforsker om siktede brukte sporingsbrikke: – En av flere teorier

Politiet i Innlandet etterlyser vitner etter drapet på en 30 år gammel kvinne mandag kveld i Elverum mandag kveld.

– Vi begynner å danne oss et godt bilde av hendelsesforløpet. Samtidig jobber opp mot å komme i kontakt med flere potensielle vitner. Derfor velger vi å holde tett om det konkrete hendelsesforløpet av hensyn til etterforskningen, sier Roger Næss, leder for etterforskningsseksjonen ved Elverum politistasjon til TV 2.

Politiet har på videoovervåking fra området rundt sykehuset i Elverum sett at flere personer har beveget seg i området i perioden forut for at drapet skal ha skjedd.

De ber nå alle personer som har beveget seg i enten Kirkevegen eller Solvegen i tidsrommet 21-23 om å ta kontakt.



Avhører «viktige vitner»

Et av de sentrale spørsmålene politiet forsøker å få svar på, dreier seg om hvordan den drapssiktede mannen visste at den 30 år gamle kvinnen befant seg på sykehuset i Elverum.

– Vi har flere hypoteser rundt det og det er noe vi jobber intensivt med å få avklart. Vi ønsker ikke å gå ut med noe konkret rundt det, av hensyn til etterforskningen og vitner vi enda ikke har avhørt, sier Næss.

Han opplyser at politiet gjennomfører avhør av «viktige vitner» torsdag ettermiddag.

– Vi ønsker å få tettet så mange hull som mulig og få en så gjennomgående tidslinje som mulig, sier etterforskningslederen.

Etterforsker sporingsbrikke

Både den avdøde kvinnen og den drapssiktede mannen hadde bostedsadresse i Oslo. Mannen hadde gjentatte ganger brutt besøksforbudet han var ilagt besøksforbud mot kvinnen – blant annet ved å plassere sporingsenheter på bilen hennes.

Om mannen hadde brukt en sporingsenhet for å finne frem til at kvinnen var i Elverum, er én av flere hypoteser politiet nå undersøker.

– Det er én av flere teorier som vi håper å få på plass, bekrefter Næss.

GJENNOMGANG: Politiet holder fortsatt på å etterforske bilene til både drapssiktede og avdøde. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at begge døde av skuddskader. Politiet har beslaglagt en revolver, men kan ikke gå nærmere inn på hva slags revolver som ble brukt.

Det pågår fremdeles tekniske undersøkelser av bilene til både den avdøde og den drapssiktede. Politiet har også ransaket ulike steder som en del av etterforskningen.

– Det er gjort mange kriminaltekniske undersøkelser, tatt mye beslag, og foretatt ransakinger på ulike plasser for å innhente eventuelle tekniske spor, opplyser Næss.



Politiet har også en klar formening om hvor lenge både den avdøde og den drapssiktede oppholdt seg i Elverum, men kan ikke gå i nærmere detalj på dette.

Intern gjennomgang

Mens politiet i Elverum etterforsker selve drapssaken, er det Oslo politidistrikt som var ansvarlig for å håndtere saken om besøksforbudet. Politiet i Oslo hadde også siktet mannen for alvorlig personforfølgelse, og varsler nå en intern gjennomgang av saken.

– For å få hele håndteringen og alle sider av saken tilstrekkelig belyst, vil Oslo politidistrikt foreta en gjennomgang av saken. Både for å se på hva som kunne vært gjort annerledes og for egen læring i denne type saker. En gjennomgang av saken vil blant annet bety at vi ser om våre interne retningslinjer er blitt fulgt opp på en forsvarlig måte og at vi samtidig ser på selve etterforskningen av sakene, skriver fungerende leder for felles påtale Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

GJENNOMGANG: Politiet i Oslo vil blant annet se på hva de kunne gjort annerledes i saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Politiet skriver videre at de vil avvente resultatet av gjennomgangen før de uttaler seg ytterligere om saken.

– De er glade

Kvinnens familie er glade for nyheten om en gjennomgang. Det opplyser bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran til TV 2.

– De er glade for at politiet nå gransker prosessen som de har vært igjennom. Nå er det viktigste for dem at disse feilene aldri vil skje igjen. De vil aldri få henne tilbake, men det er viktig at hun ikke døde forgjeves, sier Sivabalachandran.

Bistandsadvokaten til den drepte kvinnens etterlatte har vært kritisk til politiets håndtering av saken, og viser til at kvinnen gjentatte ganger ba om å få både voldsalarm så vel som omvendt voldsalarm. Alle disse forespørslene ble avslått av politiet.