Etterforsker mulig drap på Stjørdal

En person ble søndag kveld pågrepet etter det politiet betrakter som et mistenkelig dødsfall i Stjørdal.

– Han er pågrepet fordi han har tilknytning til funnet, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til TV 2.



Politiet har sperret av en privat adresse i Stjørdal hvor taktisk og teknisk etterforskning pågår.

I en pressemelding natt til mandag skriver politiet at de etterforsker det som mulig drap. En mann i 50-årene er pågrepet og siktet.

– Vi mener å ha kontroll på situasjonen, så det er ingen fare for publikum, sier Volden.

Politiet hadde lenge ikke sikker identitet på den avdøde, men like før klokken 23 opplyser de at de mener de har rett identitet. Politiet jobber med å varsle pårørende.

Natt til mandag meldte politiet at pårørende er varslet.

Politiet rykket ut til adressen melding om en alvorlig voldshendelse klokken 19.48 søndag kveld. Meldingen kom fra en person med relasjon til en av de to involverte.

ETTERFORSKER: Krimteknikkere er på stedet etter at en person ble funnet død i Stjørdal. Foto: Frank Lervik / TV 2

Politiets innsatsleder Mattis Hamborg forteller at det er omstendighetene og funn på åstedet som gjør dødsfallet mistenkelig.

– Det er noe videobevis som skal sikres, og vi snakker med beboere i området, sier han til TV 2.

Operasjonsleder Volden sier at det kan ha blitt brukt et våpen eller en gjenstand under hendelsen, men ønsker ikke å si noe mer om det. Han ønsker heller ikke å gå videre inn på spørsmål om skader.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne mannen. Han har ennå ikke snakket med sin klient.



– Men det skal jeg gjøre så snart som mulig, sa han til Adresseavisen litt før klokken 22.