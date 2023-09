Ett minutts stillhet på biltreff: – Forferdelig vondt

Det var fredag kveld at tragedien inntraff – to unge menn og en ung voksen kvinne døde i en kollisjon i Florø i Vestland.

De tre var del av et bilmiljø og var hjemmehørende i Bergen, Florø og Sunnfjord kommune.

Lokalsamfunnene her er nå i sorg.

Og søndag ble de omkomne hedret av bilmiljøet i Bergen.



I SORG: Flere hundre møtte lørdag opp ved ulykkesstedet hvor de la de blomster og tente lys. Foto: Rano Tahseen / TV 2

En kortesje la ved ettermiddagstider ut på den rundt én time lange kjøreturen fra Bergen sentrum til tettstedet Manger, nord for storbyen – hvor det ble avholdt et biltreff.

– Forferdelig vondt

– Det var en forferdelig ulykke på fredag. Flere av dem som er her i dag, fra Florø, hadde tette bånd og familiære relasjoner til disse ungdommene, sa speaker Morten Lyngøy på treffet.

Han fortsatte:

– Hver eneste gang noen dør, så gjør det forferdelig vondt i hjertet.

Så innledet han ett minutts stillhet.

Sebastian Pam Svenheim (20) var en av de oppmøtte. Selv kjente han ikke de tre omkomne, men var påvirket av det som hadde skjedd:

– Jeg synes det er veldig trist.

I BILMILJØET: Sebastian Pam Svenheim (20) før han selv skulle kjøre på biltreffet. Foto: Isac Skjevik Kvello/TV 2

Han sier at det var «veldig fint» med ett minutts stillhet og at han håper at samlingen søndag viser at miljøet holdet sammen.

– Det er slik det skal være, for å vise at vi bryr oss og at vi er et miljø og at vi holder oss tett.

Far Jørgen og sønn Johannes Støre deltok i bilkortesjen fra Bergen til Manger.

KJØRTE: Jørgen Støre (t.h.) og sønn Johannes Støre var med i bilkortesjen til minne om de tre døde i bilulykken i Florø. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Selv kjente de ikke de omkomne, men møtte venner av dem i kortesjen.

Ulykken har gått inn på de to.

– Det er ufattelig trist når det skjer, vi skal ikke miste ungdommene våre. Jeg har to gutter selv som kjører MC, og det er klart du tenker litt på det når de er ute og kjører, sier far Støre.

De hadde dekorert det ene speilet på bilen med et sort sørgebånd.

Usikre på bilfører

Politiet vet fremdeles ikke hvem som kjørte bilen, og ingen er så langt siktet eller mistenkte i saken.

Det opplyser politiadvokat Ingeborg Drægebø til TV 2 søndag ettermiddag.

ETT MINUTTS STILLHET: Flere var møtt frem for å overvære biltreffet i Manger, nord for Bergen søndag ettermiddag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Bilen de satt i tok fyr etter kollisjonen med en annen bil, hvor det satt to andre personer. De to andre fikk lettere skader.

– Det jobbes blant annet med å finne ut hvem som kjørte bilen. Dette er noe vi ikke vet med sikkert per nå, sier Drægebø.

De tre omkomne skal obduseres i løpet av uken.

Mistet bestevennen

Lørdag møtte TV 2 Jan Ole Nesheim (33) og Henrik Aasen (21), som var nære venner av en av dem omkomne.

Kameratene ble gjort kjent med den tragiske ulykken da de leste om den i lokalavisen fredag kveld.

– Etter hvert fikk jeg kontakt med venner, og da fikk jeg vite at det var bestevennen min som har omkommet, sa Aasen.

SØRGER: Henrik Aasen og Jan Ole Nesheim var nære venner av den ene mannen som døde i den tragiske trafikkulykke fredag kveld. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Han forteller at de er en del av en sammensveiset vennegjeng, som gjør det de kan for å støtte hverandre i sorgen.

– Dette er veldig vondt for oss alle sammen. Men vi står i dette som et team, sa Aasen.