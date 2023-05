Etsende lut i drikkevann – én skadet

Én person er til behandling ved Stavanger universitetssykehus etter å ha dusjet i etsende vann i Kvinesdal i Agder.

Kommunen sendte mandag kveld ut tekstmelding til 164 innbyggere, der de advarte mot å drikke eller bruke vannet i springen.

Kommunens advarselsmelding gikk ut til alle beboere som er tilknyttet drikkevannskilden på Storekvina, om at vannet i springen ikke kan drikkes da det er brunt og har høye verdier av lut.

«Før det brukes drikkevann må det tappes en halv time, der man veksler mellom kaldt og varmt vann. Det må gjøres i alle kraner» står det i kommunens melding til de aktuelle vannabonnentene.

– En propp

Tirsdag morgen sier ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) til TV 2 at de som har gjort dette kan ringe kommunalteknisk vakt for å få sjekket PH-verdiene i vannet.

– Da kan de drikke som normalt, sier han.

Kvinlaug forteller at det var en teknisk feil ved anlegget som førte til hendelsen. Lut brukes i drikkevann for å sørge for riktig pH-verdi i vannet.

– Så har det kommet en propp. Det har vært en tapping i samme øyeblikk, som har gitt for mye lut og for høye pH-verdier, sier ordføreren.

Svært etsende

Folkehelseinstituttet definerer lut som svært farlig og svært etsende. Selv godt utblandet kan lut være irriterende på hud og slimhinner.

– Lut er sterkt og ikke bra i disse kontrentrasjonene vi snakker om. Så dette skal vi finne ut av, sa virksomhetsleder Geir Netland for teknisk drift i Kvinesdal til TV 2 mandag kveld.

Det var Avisen Agder som først skrev om saken.