Et halvt år med krig i bilder

HJERTE: Et barn på flukt viser hjertetegn med hendene gjennom togruten. Foto: Marton Monus / Reuters

24. februar starter Russland det de kaller en «spesiell militær operasjon» mot Ukraina, som bare skal vare noen få dager.

Resten av verden kaller det en invasjon.

Og den pågår fremdeles.

Russlands angrep mot Ukraina er den største invasjonskrigen i Europa siden 2. verdenskrig.

I det halve året som krigen har rast har det vært en enorm bildedokumentasjon av konflikten.

Bilder fra krigen

Dagen etter Russlands invasjon starter, poster president Volodomyr Zelenskyj en selfie-video på Facebook, hvor han uttaler "ja tut" - "jeg er her."

Han blir fort en folkehelt.

Kort tid etter Russlands invasjon starter folk å flykte.

Mange drar under jorden. Og blir boende på metro-stasjoner.

Eller i kjelleren.

Men mange velger å flykte fra landet.

Byen Irpin ligger like ved Kyiv og blir en del av frontlinjen i Russlands forsøk på å ta hovedstaden. En bombet bro gjør at folk står i kø for å komme seg ut av byen.

Foto: Aris Messinis

Irpin var okkupert av tyskerene under 2. verdenskrig. Nå er den under angrep igjen.

Ingen menn mellom 18 og 60 får lov til å forlate landet, men må bli igjen for å kunne kjempe. Kvinner og barn kommer seg ut med tog.

Foto: Bulent Kilic / AFP

Mange av de som blir igjen ønsker å hjelpe til med å forsvare moderlandet.

Det startes dugnader for å fylle flasker med isoporkuler og bensin.

Sivile ukrainere vil forsvare seg mot russiske stridsvogner med Molotov cocktails.

Foto: Viacheslav Ratynskyi

Mange kvinner har valgt å delta i å forsvare landet. Det har blitt holdt egne våpenkurs for kvinner.

Foto: Daniel Leal / AFP

Etter hvert som krigen pågår dukker det stadig opp bilder av sivile som er drept i kamphandlinger.

Men verst er det i byen Bucha.

Foto: Felipe Dana

Her raser kampene fra slutten av februar. Da russiske styrkene trekker seg tilbake 31. mars, etterlater de seg et forferdelig skue.

Lik ligger strødd i gatene.

Flere av dem har hendene bundet bak ryggen.

Når ukrainske soldater rykker inn, sjekker de likene for sprengstoff-feller.

Foto: Vadim Ghirda

Byen Mariupol øst i Ukraina blir utsatt for hardt bombardement og det meste av byen blir ødelagt.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

9. mars går dette bildet verden rundt:

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Høygravide Mariana Vishegirskaya flykter fra fødestuen, etter at et sivilt sykehus i Mariupol er bombet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevder at det er et skuespill regissert av Ukraina.

2 dager etterpå blir datteren Veronika født.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Få ukrainere slipper unna konsekvensene av krigen. Flere blir truffet når TV-tårnet midt i Kyiv blir truffet.

Foto: Sergei Supinsky

Men etter et halvt år med krig er det etterhvert blitt en slags hverdag i Ukraina.

I landsbyen Stoyanka leker barna at de styrer et kontrollpunkt.

Foto: Sergei Chuzavkov / AFP

Valery og Lesya gifter seg på slagmarken utenfor Kyiv.

Foto: Genya Savilov / AFP

18 år gamle Roman Kovalenko skater blant ruinene i Kramatorsk.

Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Men han skater alltid alene.