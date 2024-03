Espen ble skutt på dansegulvet: – Jeg tenkte bare «hvem var det?»

VITNET: Espen Evjenth, som også er leder i støttegruppa for ofrene, vitnet i saken mot Matapour onsdag morgen. Foto: Erik Edland / TV2

Vitnet Espen Evjenth, som ble skutt av Zaniar Matapour 25. juni, var førstemann ut i vitneboksen onsdag morgen.

Rettssaken mot Zaniar Matapour startet tirsdag. Evjenth ble skutt i panna av Matapour.

Under hele vitnemålet så Matapour en annen vei.

SÅ BORT: Matapour tok ordet og lot blikket gli over tilhørerbenken tirsdag formiddag. Etter at vitnene inntok vitneboksen har han sett bort. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– 24. juni var en veldig fin sommerdag. Jeg møtte venner fra hele landet, det samler seg mye folk i Oslo under pride, sier han.

Han forteller at han var sliten og vurderte å dra hjem, da en sang som heter «Yes, yes, yes» ble spilt, og samboeren ga ham da tegn til at de måtte danse.

– Jeg rakk ikke begynne å danse før det smalt. Det kom ingen forvarsel eller noe. Det var høy musikk og mye folk. Det eneste jeg rakk å tenke var «hvem var det?». Så merket jeg kanskje umiddelbart at jeg ikke hadde kontakt med armene eller beina mine, sier han.

– Rar dag

Det neste han husker er at han våkner av at samboeren roper navnet hans.

– Da var hele rommet forandret. Det hadde vært stappfullt av glade mennesker. Nå var det en gruppe som satt rundt meg. Det var noen som prøvde hardt å få oppmerksomheten min. Det var en som var spesielt irriterende og stilte meg masse spørsmål. Det viste seg å være noen sykepleiere på bytur som prøvde å hjelpe meg, sier han.

Først trodde ambulansearbeiderne at det var snakk om et streifskudd, og Evjenth blir bedt om å vente. Han snakket med en kompis som ringte, og ba ham passe på samboeren, fordi han ikke kunne bli med ambulansen.

– Så får jeg beskjed om å bli med i en ambulanse, og der sier de plutselig at det kanskje ikke er streifskudd, for det er et hull, sier han.

På et tidspunkt, når han er på vei inn til en operasjon, kommer politiet inn. Han får dem til å hjelpe å sende en melding til moren. Operasjonen går bra, og når han kommer til seg selv kan han raskt ta imot besøk.

– Det er en veldig rar dag, sier han.

I RETTEN: Evjenth inntok vitneboksen i rettssal 250. Foto: Erik Edland /TV2

– Oslos heldigste

Han forteller at han i etterkant av hendelsen har kjent på at han var veldig heldig.

– Det er lite som skulle til for at dette hadde endt helt annerledes. En litt annen kulebane, og det ville vært slutt. Jeg er Oslos heldigste mann som overlevde dette, sier han.

Likevel forteller han at det skapte mye frykt i ham.



– Da jeg skulle hjem fra sykehuset ble jeg en dag lenger enn jeg hadde trengt. Jeg var redd for hva jeg kom ut til, en verden med et nytt trusselbilde, som ikke føltes trygt, sier Evjenth.

Han forteller han fremdeles har en del uro, og er preget av hendelsen.

– Jeg reagerer på høye lyder, fyrverkeri for eksempel. Jeg er redd for å bli skadet igjen, sier han.

Startet støttegruppe

Evjenth forteller at han i etterkant av 25. juni 2022 følte det var noe som manglet i det offentlige bildet i Norge.



– Jeg syntes det var så stille, og visste bare at det var masse folk som sleit og hadde det vanskelig. Jeg forsøkte å ta kontakt med diverse organisasjoner, men var ikke fornøyd med de svarene jeg fikk, sier han.

Han har selv mange års erfaring fra organisasjonslivet, og valgte derfor å starte støttegruppen, sammen med en annen person. Dette ble det som i dag er Støttegruppa 25. juni.

– Vi har prøvd å danne et fellesskap og et støttende miljø. Jeg har kalt det psykisk selvforsvar for min egen del, sier han.

Aktor spurte Evjenth hva han tenker om å sitte i samme rom som Matapour under vitnemålet.

– Jeg kan sitte i samme rom som hvem som helst jeg, sier han.

– Hva tenker du om at han ikke vil forklare seg?

– Jeg skulle gjerne hørt hva han tenkte. Jeg synes det er helt uforklarlig, så jeg skulle gjerne visst, sier han.