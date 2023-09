Erna Solberg om ektemannen: – Vi har hatt noen bra dager sammen

Høyre-leder Erna Solberg sier at aksjesaken har vært vanskelig for ekteskapet, og at det er opp til partiet å bestemme om hun stiller som statsministerkandidat i 2025.

– Vi har hatt et langt ekteskap, vi har hatt opp- og nedturer som alle andre, og dette er en vanskelig nedtur.

Det sier Erna Solberg i et intervju med VG om hvordan aksjeskandalen har påvirket samlivet med ektemannen Sindre Finnes.

Nesten en uke har gått siden Høyre-lederen holdt pressekonferanse hvor hun fortalte om Finnes sine aksjehandler i perioden hun var statsminister.

Torsdag møter hun flere medier til intervju om aksjehandlene til ektemannen og håndteringen av saken. TV 2s intervju starter klokken 11.55.

– Hatt noen bra dager sammen



Solberg sier til NRK at ekteparet har vært sammen de siste dagene for å «finne fotfeste», og at det er en vanskelig sak som kommer til å ta tid.

– Hva vil skje videre med dere to?

– Vi har hatt noen bra dager sammen og forsøkt å sortere i dette, så vil tiden vise om vi klarer å bygge et samliv på en god måte.

VALGDAGEN: Erna Solberg og mannen Sindre Finnes og politisk rådgiver Cato Husabø på vei til stemmelokalet på Skjold skole på valgdagen 11. september. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Først ut var E24, som avdekket skandalen. På spørsmål om fremtiden som Høyre-leder og statsministerkandidat, svarer hun:

– Det er opp til Høyre å bestemme - sentralstyret og landsmøtet. Utgangspunktet mitt er at man aldri skal fatte avgjørelser i vanskelige tider.

Til NRK sier hun at det å ta ansvar ikke er ensbetydende med å gå av, og at hun i utgangspunktet ønsker å fortsette.

– Ikke en bortforklaring



De siste dagene har Høyre og Solberg fått kritikk for måten de har behandlet ektemannen på etter at nyheten om aksjehandlene ble kjent.

Solberg mener selv at hun ikke har fraskrevet seg ansvar i håndteringen av saken.

– Jeg mener veldig tydelig at jeg har ansvar og hva som er mitt ansvar. Jeg hadde ikke grunnlag for å tro at Sindre lurte meg. Da vi la frem listen måtte vi også forklare at det faktisk var gjort nesten bevisste forsøk på å skjule aksjeendringer det året, svarer Solberg til E24.



– Det er en forklaring på hvorfor jeg ikke stilte andre spørsmål. Det er ikke en bortforklaring, men en forklaring.

PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg holdt fredag pressekonferanse på Stortinget angående ektemann Sindre Finnes sin aksjehandel der han tjente 1,8 millioner kroner i perioden hun var statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Belastning

Solberg sier at det er for tidlig å svare på om Finnes kan flytte inn i statsministerboligen igjen.

– Sindre må svare litt for hvordan han håndterer disse sakene selv. Det er ikke mulig at Sindre kan drive med noen som helst form for aksjehandel hvis jeg skal sitte i regjeringsposisjon, og det må vi ha garantier for, sier Solberg.

– Jeg tror Sindre har skjønt veldig godt at dette egentlig også har vært en belastning for ham å holde det skjult i mange år, og at det er bedre at det er kjent.